美股 ETF 牛氣沖天 本月來三大指數漲勢 躋身海外股市前十強

5月以來全球股市雖處高檔震盪格局，仍呈現強者恆強的態勢。統計5月以來海外股市漲幅前十名分別為費城半導體指數22.5%、韓國21.9%、日本9.6%、NASDAQ指數7.0%、S&P 500指數4.3%。整體來看美股表現相對佳，也帶動美股ETF的績效長紅。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，標普500指數的市場地位有如美股的投資明燈，不僅歷史趨勢長期向上，同時也是法人機構預測美股動向的首選指標，布局標普500指數等同於買進美股全市場。

今年美股企業獲利展望穩健，標普500指數各產業預估獲利皆維持正成長，顯示整體企業基本面仍具支撐。現階段布局標普500指數，有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益美國科技巨頭ETF經理人李晉含認為，AI投資題材持續支撐科技股表現，尤其大型CSP業者對GPU、網通、HBM及光通訊需求強勁。

美國企業獲利維持增長，觀察四大CSP資本支出規模持續創高，帶動科技產業獲利動能由上游逐步向基礎建設與應用端擴散，反映AI成長紅利已從單一族群延伸至整體科技供應鏈，看好美國科技產業後市表現。

安聯投信指出，美股仍是全球最關鍵的資本市場，從雲端業務加速、廣告收入創新高與利潤率同步擴張來看，顯示AI應用已深入核心商業模式。

尤其美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，推動企業生產效率與競爭力提升。

隨著AI與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢明確，不論從機會面、評價面或基本面觀察，都有利長線布局。

群益投信美股ETF研究團隊表示，美股在企業財報表現亮眼下，激勵美股漲勢，也讓美股ETF投資熱度與績效同步走升。

投資除了台股外，更應該配置海外股票資產，美股向來為全球股市領頭羊，靠健康的產業輪動持續開創牛市格局，因此建議美股ETF應該要納入投資標配。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。