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外資買超逾381億元 布局主動式ETF、調節友達
台股今天漲731.43點，收在44256.80點創新高，外資買超381.28億元，敲進多檔主動式ETF，也買超台積電8811張；外資賣超名單中，友達逾8.8萬張居冠，其餘則有台新新光金、遠東新、旺宏等。
台股今天漲731.43點，收在44256.80點，成交值（含盤後）新台幣1兆6300.77億元。
三大法人合計買超307.78億元，其中，自營商賣超31.31億元，投信賣超42.19億元，外資及陸資買超381.28億元。
值得注意的是，外資連續5個交易日買超，累計買超金額逾2595億元；投信、自營商由買轉賣。
根據公開資訊，外資買超前10名中，由主動統一升級50（00403A）居冠，外資單日買超逾8.8萬張，力積電位居第2，外資買超逾7.4萬張，接續為群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、富邦金、南亞、主動群益科技創新（00992A）、群創、主動統一台股增長（00981A）、國泰金。外資今天同步買超台積電8811張。
外資今天賣超前10名中，友達居冠，外資賣超逾8.8萬張，台新新光金、遠東新分居2、3名，賣超張數分別約8.1萬張、7.8萬張，其餘依序為旺宏、主動復華未來50（00991A）、長榮航、華南金、中鋼、金寶、廣達。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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