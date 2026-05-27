外資買超逾381億元 布局主動式ETF、調節友達

台股27日收盤站上44,256點，自520以來大漲4千點，漲幅超過10%，上漲力道相當驚人。比大盤更猛的是，今天滿一歲的主動統一台股增長（00981A），自520以來大漲17%，今天更再度刷新自身紀錄，收盤時股價衝上31.96元，讓投資人樂翻。

2026-05-27 16:28