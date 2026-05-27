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外資買超381億元 主動式及高股息ETF最受青睞、00403A高居買超冠軍
台股27日刷新盤中和收盤新高，站上44,000點整數關卡，終場收44,256.8點，上漲731.43點，但三大法人中僅外資買超381.28億元，買超前十名中，主動式及高股息ETF最受青睞，合計占5檔，外資買超主動統一升級50（00403A）達88,668張最多。
台股早盤以43,842.26點開出，上漲316.89點，指數開高走高，一度衝達44,818.25點，刷新歷史紀錄，上漲1,292.88點，台積電（2330）收2,300元，上漲1.32%；聯發科（2454）收4,640元，大漲逾8%，續創新高；台達電（2308）大漲，收2,520元，漲幅7.23%；聯電（2303）亮燈漲停衝達143.5元。
大盤指數終場收在44,256.8點，漲幅1.68%，站上44,000點整數關卡，爆出成交量達1兆5,568.44億元，三大法人買超307.63億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超381.27億元，投信賣超42.76億元，自營商賣超（合計）30.87億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.26億元，自營商（避險）賣超25.61億元。
統計外資買超前十名個股，主動式及高股息ETF占5檔，買超00403A最多，已連五買，另外，主動統一台股增長（00981A）也獲外資買超；力積電（6770）則居外資買超第二名，富邦金（2881）、國泰金（2882）也獲外資大買，群創（3481）則獲外資買超31,656張。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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