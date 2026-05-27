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群創歷史天量攻漲停！含「群」量高 ETF成焦點

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
群創權重前10大ETF。資料來源：CMoney
群創權重前10大ETF。資料來源：CMoney

受惠美股半導體指數狂飆，台股27日在權值股領軍下全面噴出，加權指數終場大漲731.43點，收在44,256.8點歷史新高，成交值更衝上1.55兆元刷新天量。在資金熱潮中，面板大廠群創（3481）27日爆出逾136萬張歷史天量，強勢攻上漲停，成為盤面最耀眼焦點之一，連帶讓重倉群創的台股ETF跟著水漲船高。

群創近期基本面與籌碼面雙雙發威，27日股東會順利通過每股配發1元股利，並祭出多項員工留才措施；在基本面部分，群創正加速轉型先進半導體封裝與測試，其扇出型面板級先進封裝（FOPLP）技術不僅能大幅降低成本，更已獲得車用半導體大廠及AI伺服器電源管理客戶認可，為公司挹注強勁的成長動能。

隨著群創股價強勢表態，市場也開始盤點搭上這波順風車的ETF。根據統計，目前持有群創權重較高的ETF中，以FT臺灣永續高息（00961）占比達8.56%居冠，其次為中信亞太高股息（00964）的2.89%與元大中型100（0051）的2.80%。00961因精準卡位群創，近一個月繳出上漲逾17.54%的亮眼成績，成為這波面板行情的最大贏家。

00961基金經理人江明鴻分析，在AI需求重塑產業體質下，面板與記憶體正從以往的配角躍升為科技高息ETF的主角，隨著選股規則轉向「高息、成長與產業趨勢並重」，高股息ETF的資本利得在台股漲勢中依然相當可期。

值得留意的是，00961即將於6月2日公告預計除息金額。受惠近期台股上漲帶動豐厚的資本利得，市場預期本次年化配息率有望上看12%。此外，觀察其過往11次除息紀錄皆順利完成填息，展現出不怕賠本金的穩健特質，追求穩定現金流與資本增值的投資人可留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群創 美股 半導體

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