重壓台積電（2330）賺近千萬⋯他獲利114%竟賺輸0050！挨酸：假抱怨真炫耀

台積電股價漲不停！一名網友在Dcard發文表示，自己兩年前聽從朋友與投資名師建議，選擇重壓台積電，沒想到近期績效卻跑輸朋友持有的0050與其他熱門飆股，因此感到後悔。貼文曝光後迅速引發熱議，但由於原PO同時曬出持股獲利超過900萬元、報酬率高達114%的對帳單，不少網友認為根本是「假抱怨真炫耀」，討論焦點也逐漸從台積電表現轉向投資心態。

原PO表示，自己兩年前才開始接觸股票，當時聽信「存0050不如存台積電」的說法，因此選擇一路重壓台積電至今。不過他認為，近來台積電股價雖有上漲，但漲幅與波動表現不如正二ETF、台達電、聯發科等熱門標的，感嘆自己「賭的是高風險高報酬，結果變成高風險低報酬」，甚至直言想回到過去「給自己一棒」。但隨文附上的截圖顯示，其持股目前帳面獲利已超過960萬元，引發大量關注。

不少網友認為，原PO真正後悔的並非賠錢，而是「沒賺更多」。有人直言「都賺114%了還在哭」、「一堆人連本金都沒有，你這根本炫耀文」，還有人調侃「股票綠茶」、「無病呻吟」。許多人也指出，台積電本來就屬於穩健型大型權值股，與高波動飆股相比，本來就難有短時間翻數倍的表現，「不是台積不好，是他的快樂小夥伴太飆了」。

另一派網友則替台積電平反，認為近年台積電績效其實並不差，甚至有人質疑原PO「怎麼會跑輸0050」。不少人強調，台積電適合長期持有與資產配置，「買台積是求穩」、「有賺就該偷笑」，並提醒牛市期間容易出現大量「少年股神」，但真正遇到空頭市場時，高風險投資未必能全身而退。也有投資人分享自身經驗，坦言過去太早賣出台積電，如今看到股價持續走高感到相當後悔。

此外，也有不少留言延伸到投資策略與市場氛圍。有網友認為，問題並不在標的，而是「聽別人說就All in」的投資方式過於衝動，強調應自行研究與分散風險。另有人指出，現在市場資金明顯偏好高成長與高題材個股，因此台積電這類大型權值股短期較難出現爆發性漲勢。不過也有投資人仍看好台積電後市，認為未來仍有機會挑戰更高價位，呼籲原PO別太早下定論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。