00981A 滿周歲了！再創新高收在31.96元

台股27日收盤站上44,256點，自520以來大漲4千點，漲幅超過10%，上漲力道相當驚人。比大盤更猛的是，今天滿一歲的主動統一台股增長（00981A），自520以來大漲17%，今天更再度刷新自身紀錄，收盤時股價衝上31.96元，讓投資人樂翻。

觀察台股主動式ETF自520以後的表現，市面上16檔台股主動式ETF中，有14檔漲幅跑贏大盤。主動統一台股增長以漲幅17.4%，位居第一名；主動國泰動能高息、主動兆豐台灣豐收漲幅也有17%左右。

統一投信投研團隊表示，上周台股經歷回檔修正，近日展開顯著的反彈行情，顯示台股修復力佳，短期內預期較高機率將呈現高檔震盪格局，長期來看今年則仍有向上表態空間。下半年有望迎來科技新品出貨動能，看好先進製程相關供應鏈、ABF載板、PCB、光通訊產業長期趨勢不變，機器人與衛星族群亦值得留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。