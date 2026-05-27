期交所提優化制度 保障高價股期和ETF期權交易

台灣期貨交易所今天表示，近日公布2項制度優化措施，包括「調整千元以上股票期貨最小升降單位」及「國外成分證券ETF期貨及選擇權適用三階段漲跌幅機制」，調整預計7月6日起實施，實際上線日期待主管機關核准後另行公告。

期交所透過新聞稿說明，因應近年台灣市場千元以上高價股票數量顯著增加，為提升高價股票期貨的交易效率與流動性，期交所參考國際市場最小升降單位（Tick）精緻化的發展趨勢，兼顧既有交易習慣的前提下進行微調。

期交所指出，規劃調整股票期貨最小升降單位（Tick），未來1元最小升降單位將由原適用500元至1000元的股票期貨，擴大適用至「500元以上、未滿2500元」；2500元以上者Tick仍為5元不變。

期交所統計截至5月22日，市場上已有台積電、台達電等共22檔股票期貨收盤價，位處1000元至2500元區間。

期交所指出，相關方案上線後。將能有效降低千元以上高價股期的報價價差與交易成本，提升交易人執行量化與價差策略的效率，為市場注入活絡動能。

期交所提醒交易人，相關方案調整僅限期貨市場股票期貨，現貨市場交易機制仍維持不變。

此外，為進一步精進市場風險控管，期交所指出，規劃將現行國外成分證券ETF期貨及選擇權的「±15%漲跌幅限制」，優化為「三階段漲跌幅機制」，提供更細緻的價格保護，以減緩極端市場波動。

期交所說明，其中，國外股票類ETF商品採±7%、±10%、±15%三階段漲跌幅，國外債券類ETF商品採±5%、±10%、±15%，當相關商品價格首次觸及前兩階段限制時，將啟動5分鐘冷卻機制。冷卻期間內，交易人仍可在原漲跌幅限制內持續進行交易；冷卻期滿後，漲跌幅將雙向同步放寬至下一階段。

期交所表示，透過千元以上股期Tick的精緻化，可更精準對接高價股時代的市場需求、降低投資人參與成本；國外成分ETF期貨及選擇權三階段漲跌幅導入，在國際政經局勢波動加劇下，為交易人提供更堅實的安全防護網。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。