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科技股東會鳴槍起跑 主動兆豐台灣豐收00996A精準掌握風向球

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

全球AI浪潮來勢洶洶，台灣憑藉著在全球半導體及資通訊產業的核心優勢，迎來市場驚豔的爆發性成長。今年來，台股加權指數漲幅已達52.8%，更帶動多檔台股主動式ETF繳出亮眼的成績單。其中，持續引發市場高度關注的主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）已連續三個交易日成交張數突破萬張，整體交投熱絡。

主動兆豐台灣豐收ETF投資團隊指出，今年台灣正處於經濟成長率「坐七望八」及AI產能滿載的黃金交會點。拉開長線來看，AI基礎建設與科技大廠的實質營運成長，已成為本波台股多頭的核心引擎，00996A在操作策略上，全面鎖定台廠在半導體、晶圓代工、IC設計、特殊應用IC及被動元件的漲價與增長利基。該檔ETF經理人王仲良進一步指出，本波被動元件的漲價循環，正是建立在AI硬體規格全面升級的強勁背景之下。隨著AI伺服器與終端裝置對「高效能」、「低功耗」的需求攀升，被動元件不論在「量」的消耗或「質」的平均單價均顯著提升，成為台廠供應鏈具獲利彈性的關鍵產業。

台股市場除了總體經濟面迎來強大順風助力外，自5月27日起更有多家重量級科技大廠股東會即將陸續展開，包括被動元件標誌企業國巨*（2327）、晶圓代工大廠聯電（2303）、股王信驊（5274）以及IC設計龍頭聯發科（2454）等，各大廠所釋出的最新展望，將直接定調下半年科技產業的景氣訊號。法人認為從各家大廠目前釋出的訊息來看，台股電子產業基本面依然極具吸引力。國巨*董事長日前已拋出兩大利多與三大利基戰略，市場預期5月27日股東會將聚焦於被動元件漲價的續航力；而同日登場的聯電，則受惠於AI基礎建設擴張，電源管理IC與連接晶片需求強勁，成熟製程漲價效益可期；接續登場的股王信驊，市場則聚焦其AI伺服器遠端管理晶片（BMC）的出貨動能與新一代晶片測試進度；最後5月29日壓軸登場的聯發科，後續在特殊應用IC業務與智慧手機的全球布局亦是吸睛焦點。

主動兆豐台灣豐收ETF經理人王仲良補充，儘管短期市場仍須留意美國通膨壓力隱現、美伊和談進展，以及11月美國大選前的政策走勢等外部變數，但台股科技產業的長線成長前景依然明朗。主動式ETF具備打破被動追蹤限制、靈活配置的優勢，建議投資人採取分批布局策略，以長線趨勢對抗短線波動，精準掌握AI時代的台股科技黃金期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 聯電 伺服器

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