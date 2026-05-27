群創（3481）爆136萬張天量漲停！00961持8.56％居冠…近月狂噴17％成最大贏家

受惠美股半導體指數狂飆，台股今（27）日在權值股領軍下全面噴出，加權指數終場大漲731.43點，收在44,256.8點歷史新高，成交值更衝上1.55兆元刷新天量。在資金熱潮中，面板大廠群創（3481）今日爆出逾136萬張歷史天量，強勢攻上漲停，成為盤面最耀眼焦點之一，連帶讓重倉群創的台股ETF跟著水漲船高。

群創近期基本面與籌碼面雙雙發威，今日股東會順利通過每股配發1元股利，並祭出多項員工留才措施Ｌ；在基本面部分，群創正加速轉型先進半導體封裝與測試，其扇出型面板級先進封裝（FOPLP）技術不僅能大幅降低成本，更已獲得車用半導體大廠及AI伺服器電源管理客戶認可，為公司挹注強勁的成長動能。

隨著群創股價強勢表態，市場也開始盤點搭上這波順風車的ETF。根據統計，目前持有群創權重較高的ETF中，以FT臺灣永續高息（00961）占比達8.56%居冠，其次為中信亞太高股息的2.89%與元大中型100的2.80%。00961因精準卡位群創，近一個月繳出上漲逾17.54%的亮眼成績，成為這波面板行情的最大贏家。

00961能精準掌握飆漲契機，歸功於其獨特的選股邏輯。有別於傳統高股息ETF僅著眼於歷史配息率，00961特別強調「ROE（股東權益報酬率）大於零」的核心條件。這種機制能有效避開賺了股息卻賠了價差的貼息風險，選出真正具備獲利成長性的優質標的。

00961基金經理人江明鴻分析，在AI需求重塑產業體質下，面板與記憶體正從以往的配角躍升為科技高息ETF的主角，隨著選股規則轉向「高息、成長與產業趨勢並重」，高股息ETF的資本利得在台股漲勢中依然相當可期。

值得留意的是，00961即將於6月2日公告預計除息金額。受惠近期台股上漲帶動豐厚的資本利得，市場預期本次年化配息率有望上看12%。此外，觀察其過往11次除息紀錄皆順利完成填息，展現出不怕賠本金的穩健特質，追求穩定現金流與資本增值的投資人可留意。

群創權重前10大ETF

股票代號 股票名稱 權重(%) 00961 FT臺灣永續高息 8.56 00964 中信亞太高股息 2.89 0051 元大中型100 2.8 00888 永豐台灣 ESG 1.06 00901 永豐智能車供應鏈 0.79 00850 元大臺灣 ESG 永續 0.53 00735 國泰臺韓科技 0.44 0052 富邦科技 0.3861 00736 國泰新興市場 0.36 0057 富邦摩台 0.3361

資料來源： CMoney 資料日期：截至 2026.05.27

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