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0050衝破103元還能買嗎？周冠男「明年再來問我」：前年去年也好多人有同樣的問題

聯合新聞網／ 綜合報導
周冠男教授在臉書發文指出0050衝破103元，面對散戶質疑高點是否還能進場，他淡定表示前兩年也有大批人詢問相同問題，直言「明年再來問我」並呼籲長期買進。記者許正宏／攝影
周冠男教授在臉書發文指出0050衝破103元，面對散戶質疑高點是否還能進場，他淡定表示前兩年也有大批人詢問相同問題，直言「明年再來問我」並呼籲長期買進。記者許正宏／攝影

台股多頭氣勢如虹，政大財務管理系周冠男教授在臉書發文指出，市場指數已迅速突破4萬4千點大關，同時元大台灣50（0050）的價格也衝破了103元。

面對許多投資人拋出「現在好高了，還可以買嗎？」的集體焦慮與疑問，周教授淡定回應表示，去年跟前年也有好多人問他一模一樣的問題，並幽默直言：「你明年再來問我。」再度強調其一貫倡導的「長期買進」核心心法。

該篇貼文曝光後，隨即引發大批網友的熱烈回覆。不少奉行長期投資心法的粉絲紛紛留言表達感謝「繼續感謝老師，去年跟今年一月份，每年一次，強迫家裡長輩一次性投入，然後關掉app，等到年初重新申請密碼再登入，奏效了」。

另一位網友則提及「自從聽完老師來暨大講座分享交流，我的投資觀念茅塞頓開，加上這兩年的急跌加碼，數字的增長感覺很不真實」。

也有多位支持者表示「乖乖呆在市場耍廢就對了，專注本業，謝謝老師」，更有人感嘆「真心感謝老師，去年聽了老師的話，把高股息幾乎都賣掉拿去買0050，現在每天笑呵呵」。

更有粉絲以經典的投資名言附和教授的觀點，直呼最好的買入時間是20年前，其次就是現在。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 周冠男 市值型 指數化投資

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