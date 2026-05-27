6檔海外股票 ETF 受益人飆新高 科技電力主題爆紅 今年逾7.4萬人搶進

受惠AI熱潮發燒，根據集保結算所統計，截至最新5月22日止，共有六檔海外被動股票ETF出線—最新受益人數創歷史新高，主要集中於科技、電力二大主題，其中，富邦NASDAQ（00662）、新光美國電力基建（009805）兩檔ETF今年來受益人數分別增加2.6萬、2.5萬人，成海外被動股票ETF的高人氣新寵。

從六檔ETF進榜名單進一步來看，受益人數創新高的海外股票ETF包括富邦NASDAQ、新光美國電力基建、元大S&P500（00646）、國泰臺韓科技（00735）、富邦ESG綠色電力（00920）與中信亞太高股息（00964）等六檔，除00964為高股息類型，其餘五檔則以科技、電力居多、另有一檔美股市值型出線。

若觀察今年受益人數成長情形，明顯發現海外科技、電力ETF最獲市場青睞，包括00662、009805、00735、00920等四檔，年初迄今已有74,110位新申購投資人搶進，顯示今年科技、電力市場買氣正當紅，券商財富管理主管預估，今年北美四大雲端科技巨頭們的AI資本支出持續攀升下，海外科技、電力ETF買氣將一路翻紅。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，北半球正值夏溫難耐、EIA（美國能源資訊局）預測美國電力需求今明兩年續創紀錄，表示美國夏季電力需求將持續改寫歷史新高，另外，除民生夏季用電需求大增，AI產業對電力更饑渴，除輝達執行長黃仁勳說，AI最卡電力外，現行AI伺服器供應商業者坦言，現在AI基建廠商不缺訂單，反而只缺三力：電力、人力與財力，其中，又以「電力」最讓廠商傷腦筋，也讓AI供應鏈未來陷入「搶電」大戰，情況越演越烈，推升美國電力基建商機一片萬里無雲。

台新投信ETF投資團隊指出，AI基礎設施為尋求更多、更穩定的電力需求，未來美國電力需求將出現四大結構性轉變，包括電網投資大增、傳統燃料發電回歸、電價自由化擴大、備源與儲能需求大增等，直接帶動美國配電運營商、電網設備與變壓器、電線電纜公司、燃氣渦輪機、天然氣開採、核能發電、傳基載發電等電力基建公司受惠，另外，電價自由化與儲能需求也推動獨立發電商、零售電力供應商、綜合公用事業，以及電池儲能系統製造商、燃料電池、資料中心電源與冷卻等周邊利基企業出線。

台新投信建議，美國AI用電需求暴增背後，代表美國電力基建設備的汰換與升級商機，與實質企業訂單將供不應求，是繼AI晶片算力、存儲記憶體外，新一波美國AI基建周期下的「新瓶頸」型資產，帶動美國電力結構，除傳統煤炭發電量增加外、再生能源、天然氣及核能發電量都全面攀升，亦帶動美國電價的漲幅顯著，且明、後兩年持續走升，對電力基建類股價帶來強勁支撐，並外溢到電網、電池儲能、電力公用事業等泛電力族群，建議投資人現階段宜納入美國純電力ETF，透過網羅一籃子實體電力基建股，完整布局美國發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，坐享AI最關鍵底層的電力成長紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。