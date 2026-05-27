冷門ETF黑馬是它！績效1382%贏台股大盤及0050 財經作家：輾壓等級

近年來，主動式ETF在台股市場逐漸受到投資人的青睞。財經作家阿格力近日發文特別提到一檔冷門黑馬「台新優勢成長（00987A）」，截至5月25日，今年以來漲幅高達79.86%，遠超過元大台灣50（0050）同期約57%的漲幅，兩者之間的差距更是超過20%。

他強調，評估尚未掛牌或已有的主動式ETF時，最重要的指標是經理人的過往表現。根據MoneyDJ的績效統計，00987A的操盤經理人魏永祥自2016年2月18日以來操作「台新中國通」，累積績效高達1382%，而同期台股大盤僅漲431.33%，顯示經理人的表現可謂「輾壓等級」。

阿格力也幽默表示，雖然這檔基金名為「中國通」，讓人誤以為其主要操作中國股票，但實際上它是一檔專注於台股的基金，可能只是早期募集時的名稱所致。

儘管00987A的績效在市場上名列前茅，阿格力指出，台灣投資人容易跟風，導致該基金目前規模僅有30幾億元。然而，他也認為「規模不大」反而在操作彈性上具有優勢，小規模的基金使經理人的持股動向不易被市場追蹤，具備更快的調整能力。

此外，阿格力揭露了00987A的前十大成分股，顯示該基金主要集中於電子科技領域，成分股包括台耀（6274）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、台積電（2330）、台達電（2308）、萬潤（6187）、旺矽（6223）、致茂（2360）及富世達（6805）。

最後，阿格力總結，雖然每個主動式ETF在行銷上都有各自的選股邏輯，對於投資人而言，最直接且可靠的方式仍是查閱經理人的過往績效以及掛牌後的實際操作成績，避免在進場前陷入紙上談兵的局面。

現階段，台股已站上4萬點的新高行情，據本站報導，近來主動式ETF為市場增添強力火種，使台灣ETF總規模達陣10兆元里程碑，改寫歷史新篇章，光4月份國內主動式股票型ETF單月淨流入就高達1,036億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。