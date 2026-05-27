快訊

「未成年交往」大翻盤！檢調還清白 金秀賢沉默1年發聲：一直遵守承諾

九合一風雲／劉櫂豪七度參選？綠營台東縣長整合拉警報

燒臘便當出包？金門33人腹瀉嘔吐 衛生局介入調查

聽新聞
0:00 / 0:00

台股強攻4萬5關卡含發ETF續衝鋒 這幾檔半導體ETF漲幅優於大盤

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

費半指數26日大漲逾5%並改寫新高，帶動台股27日延續多頭火力，盤中一度大漲逾1,200點，其中聯發科（2454）盤中觸及漲停價，國巨*（2327）盤中最高也來到726元，再創波段新高，市場資金明顯持續回流AI與電子主流族群，帶動台股ETF普遍活跳跳，又以「含發量」高的台股ETF表現最靚。包含台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935），群益半導體收益（00927），富邦旗艦50（009802），中信關鍵半導體（00891），中信小資高價30（00894）等，盤中都有4%至5%不等漲幅，明顯優於大盤。

00891經理人張圭慧表示，這一波台股創高，背後最核心的推力，仍是全球雲端服務商對AI基礎建設的投入持續升溫。從產業面來看，主要雲端服務商今年持續上修2026年資本支出，Google、Meta、微軟與Oracle的資本支出年增幅都相當明顯，顯示AI算力、資料中心與伺服器建置仍在高強度擴張階段。這代表市場關注的焦點，已不只是單一晶片公司，而是整條AI硬體供應鏈，包括晶片設計、電源管理、散熱、網通、被動元件、印刷電路板與載板等，都可望同步受惠。

進一步觀察產業趨勢，隨著各大雲端服務商積極推進自研人工智慧晶片，AI伺服器世代也加速迭代，高階印刷電路板用量與單價同步上升。根據報告資料，AI PCB整體市場規模預估將由2024年的140億美元，大幅成長至2027年的2,090億美元，2025年與2026年分別有176%與105%的高成長表現，反映出AI需求已從上游晶片，快速擴散到中下游關鍵零組件，形成更完整、也更有延續性的成長循環。

張圭慧認為，現階段台股多頭並非只有權王獨強，而是由台積電（2330）、聯發科、台達電（2308）到國巨*，再延伸至PCB、載板與高階零組件族群的「多點開花」，顯示AI投資題材已從概念走向實際獲利。面對產業趨勢持續向上、資金聚焦電子主流的市場環境，投資人可透過半導體主題ETF，從台灣完整且具全球競爭力的AI供應鏈中，持續挖掘具成長潛力的卓越企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 半導體 聯發科

延伸閱讀

台股 ETF 績效紅不讓 00685L、00675L等五檔今年來含息報酬率都逾100%

大盤飆破43000點！00891強勢填息創天高首檔半導體ETF…九成成分股全是積友友

聯發科衝3550元鎖死！資金打包半導體…00891與00935早盤同步大漲領跑大盤

台股52千金新紀錄誕生！欣興漲停點火9檔創天價 鴻勁首戰8千關

相關新聞

大摩示警2028年電力大缺口！阿格力點「布局009821」：鈾礦、稀土成新戰略物資

AI浪潮席捲全球，帶動龐大的電力與技術需求，也讓傳統定義的「 戰略物資 」迎來大洗牌。財經Youtuber阿格力在最新影片中指出，除了傳統的石油，當前國際政治與科技巨頭爭奪的焦點已轉向「 稀土 」與「 鈾 」；與此同時，全球央行也在大舉儲備「 黃金 」。 面對這波去美元化與地緣政治震盪，野村投信即將於6月1日到6月4日募集全台首檔「 野村全球稀土與關鍵資源ETF（009821） 」，提供投資人掌握關鍵原物料紅利的管道。

費半狂飆台股大漲千點！聯發科差點漲停…00891等6檔「含發量高」ETF盤中噴5％

費半指數大漲逾5%，引爆台股狂飆千點，聯發科盤中接近漲停。市場資金回流AI與電子族群，00891等6檔高含發量ETF一度飆升5%。專家指出，全球雲端服務商投入AI基礎設施，驅動全產業鏈成長。

狂飆大盤沒吃到！00878爆流失16萬人…鄉民投資：0056及00919也在退燒中

高股息商品人氣退燒，00878受益人數新增16萬人卻流失，顯示市場已步入平穩期。與大盤相較，高股息三劍客績效落後，阿尼分析指出需轉變選股邏輯，以應對市場變化。

台股強攻4萬5關卡含發ETF續衝鋒 這幾檔半導體ETF漲幅優於大盤

費半指數26日大漲逾5%並改寫新高，帶動台股27日延續多頭火力，盤中一度大漲逾1,200點，其中聯發科（2454）盤中觸及漲停價，國巨*（2327）盤中最高也來到726元，再創波段新高，市場資金明顯持續回流AI與電子主流族群，帶動台股ETF普遍活跳跳，又以「含發量」高的台股ETF表現最靚。包含台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935），群益半導體收益（00927），富邦旗艦50（009802），中信關鍵半導體（00891），中信小資高價30（00894）等，盤中都有4%至5%不等漲幅，明顯優於大盤。

009823、009824等7檔新基金將在6月募集 美股ETF最可期

時序來到5月底，投信6月新基金募集熱潮再起，統計6月將募集的新基金，共計有7檔產品募集，從類型來看，被動式ETF共計有4檔佔的檔數最多，其他另外有1檔主動式ETF，1檔債券基金，1檔多重資產基金。

預估00919第二季配息有望0.80至0.82元？棒棒「 原因有三個」：機率非常高

群益台灣精選高息（00919）第二季預計配息將達0.80至0.82元，遠超保守預測的0.78元。股價已飆升至27.93元，投信有信心以年化殖利率維持在11%以上，對股民有吸引力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。