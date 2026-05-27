費半狂飆台股大漲千點！聯發科差點漲停…00891等6檔「含發量高」ETF盤中噴5％

費城半導體指數昨（26）日大漲逾5%並改寫新高，帶動台股今（27）日延續多頭火力，盤中一度大漲逾1,200點，其中聯發科盤中觸及漲停價，國巨盤中也來到725元，再創波段新高，市場資金明顯持續回流AI與電子主流族群，帶動台股ETF普遍活跳跳，又以「含發量」高的台股ETF表現最靚。包含台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935），群益半導體收益（00927），富邦旗艦50（009802），中信關鍵半導體（00891），中信小資高價30（00894）等，盤中都有4%至5%不等漲幅，明顯優於大盤。

00891經理人張圭慧表示，這一波台股創高，背後最核心的推力，仍是全球雲端服務商對AI基礎建設的投入持續升溫。從產業面來看，主要雲端服務商今年持續上修2026年資本支出，Google、Meta、微軟與Oracle的資本支出年增幅都相當明顯，顯示AI算力、資料中心與伺服器建置仍在高強度擴張階段。這代表市場關注的焦點，已不只是單一晶片公司，而是整條AI硬體供應鏈，包括晶片設計、電源管理、散熱、網通、被動元件、印刷電路板與載板等，都可望同步受惠。

進一步觀察產業趨勢，隨著各大雲端服務商積極推進自研人工智慧晶片，AI伺服器世代也加速迭代，高階印刷電路板用量與單價同步上升。根據報告資料，AI PCB整體市場規模預估將由2024年的140億美元，大幅成長至2027年的2,090億美元，2025年與2026年分別有176%與105%的高成長表現，反映出AI需求已從上游晶片，快速擴散到中下游關鍵零組件，形成更完整、也更有延續性的成長循環。

張圭慧會認為，現階段台股多頭並非只有權王獨強，而是由台積電、聯發科、台達電到國巨，再延伸至PCB、載板與高階零組件族群的「多點開花」，顯示AI投資題材已從概念走向實際獲利。面對產業趨勢持續向上、資金聚焦電子主流的市場環境，投資人可透過半導體主題ETF，從台灣完整且具全球競爭力的AI供應鏈中，持續挖掘具成長潛力的卓越企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。