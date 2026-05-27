狂飆大盤沒吃到！00878爆流失16萬人…鄉民投資：0056及00919也在退燒中

＊原影音時間為5月24日

財經影音創作者阿尼指出，當市場都在瘋傳傳統高股息商品時，高股息的投資熱潮實際上正在退去，這並非危言聳聽。

若檢視高股息三劍客元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）的最新數據，雖然最近一年的規模皆呈現成長，其中0056成長29.5%最多，00878也有13.5%的增幅，乍看之下並無問題。

然而，若進一步觀察受益人數的變化，便能發現人氣退燒的跡象...

近一年來0056與00919的受益人數增加速度已明顯放緩，無法像過去一樣迅速膨脹，而00878甚至出現「倒退嚕」的情況，受益人數流失高達16萬人。

這顯示高股息最狂熱的時期已經過去，目前市場已進入平穩發展的階段。

績效慘輸大盤一倍！持股重疊度低難吃AI紅利

阿尼分析，高股息商品出現此種轉變，除了受到近期強勢崛起的主動式ETF影響外，主要原因在於績效不如大盤。

以過去一年的表現來看，元大台灣50（0050）大幅上漲109%，而高股息三劍客的漲幅僅落在29%至41%左右，這中間的巨大落差正是讓投資人感到不滿之處。

若將時間拉長至三年绩效，0050漲幅達240%左右，反觀三劍客僅有97%至113%，績效落後將近一倍，自然引發投資人轉換跑道的念頭。

高股息績效嚴重落後大盤的主因，在於過去幾年台股市場嚴重傾斜於AI產業話題，上漲標的始終圍繞在台積電及其相關供應鏈。

然而，這類型股票絕大部分都不是高股息ETF的重點持股。

阿尼利用持股重疊分析工具檢驗證實，高股息三劍客與0050的持股重疊部位僅有5%至19%左右，比例非常低。

對於高股息投資人期待的「補漲」機會，阿尼個人推測難度極高；因高股息所持有的科技股比例偏低，基本上仍以傳統產業為主。

以三劍客共同持有的國泰金、富邦金、中信金與長榮為例，這些公司固然有引進AI技術，但若要藉此讓營收出現大爆發並與現有的AI供應鏈相比，實屬困難。

選股邏輯大改版！00929與00984A成異軍突起黑馬

若投資人仍偏好高股息卻希望兼顧股價表現，阿尼建議必須從源頭的選股邏輯切入，觀察ETF是否有機會納入更多傳產以外的標的。

例如：復華台灣科技優息（00929）在2025年年底進行了指數大改版，大動作修改選股邏輯，納入神經醫療、綠能環保與數位雲端等廣義科技產業，此舉讓其成功吃到AI市場大餅。

從改版接近半年的績效來看，不論是一個月、三個月或半年的表現，00929皆領先高股息三劍客。

此外，在主動式ETF中也有採取高股息方向的標的，例如主動安聯台灣高息（00984A）。

其選股邏輯為「高股息為主、成長為輔」，表定配置60%高股息與40%成長股。目前經理人將40%的成長部位全數押注於AI相關標的，使其近期績效表現相當優異，若與高股息三劍客相比同樣具備明顯優勢。

股災逆風展現防禦韌性！依核心理財需求做配置

雖然高股息現階段面臨績效落後大盤、人氣退燒的尷尬狀況，但阿尼強調，高股息仍有其容易被忽略的核心價值，即在股市逆風時往往能展現較佳的防禦韌性。

以2022年美國聯準會暴力升息、台股自高點下修的空頭時期為例，當時0050跌幅達32.63%，而0056與00878的跌幅都比0050更少，另一檔高股息元大台灣高息低波（00713）甚至僅下跌13.27%。

這證實了高股息在多頭時普遍贏不了大盤，但在逆風時因挑選標的偏向穩健防禦，大致都能呈現相對抗跌的現象。

阿尼總結，高股息的防禦特質對於需要穩定現金流且風險承受度較低的投資人而言，依然非常有價值。

但若投资人尚處於不需要現金流的資產累積階段，將高股息納入投資組合，勢必得付出績效落後給0050等大盤指數商品的代價。

若投資人較為貪心，同時追求高股息與績效表現，現階段則可以將00929或00984A列為觀察對象。

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