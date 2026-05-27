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009823、009824等7檔新基金將在6月募集 美股ETF最可期

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
投信6月將募集的新基金。（資料來源:FUNDDJ、各投信網站、2026/5/27）
投信6月將募集的新基金。（資料來源:FUNDDJ、各投信網站、2026/5/27）

時序來到5月底，投信6月新基金募集熱潮再起，統計6月將募集的新基金，共計有7檔產品募集，從類型來看，被動式ETF共計有4檔佔的檔數最多，其他另外有1檔主動式ETF，1檔債券基金，1檔多重資產基金。

統計6月要募集的分別是群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF（009824）、野村稀土關鍵資源ETF（009821）、主動凱基台灣ETF（00407A）、國泰收益非投等債ETF（00990B）、國泰環球策略收益債券基金、富蘭克林華美美國收益多重資產基金。整體來看，包括群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF（009824）、富蘭克林華美美國收益多重資產基金，這3檔都是美股相關主題最熱門。

財富管理專家表示，投資除台股外，更應該配置海外股票資產，其中美國為全球金融股市之首，因此美股ETF應該要納入投資標配。值得留意的是，群益投信即將發行的兩檔美股ETF各有千秋，市值型的群益標普500（009823）是追蹤標普500指數，同時涵蓋近9成的美股總市值；主題型的群益美國科技巨頭（009824），追蹤的是Solactive美國科技巨頭指數，成分股除了目前的七巨頭外，更是網羅了有可能成為下一個領頭美股新趨勢的未來科技巨頭。讓投資人能同時投資市值型與主題型，一次布局美股成長投資契機。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，美股向來為全球股市領頭羊，靠健康的產業輪動持續開創牛市格局。在美國經濟保持韌性，且近期公布之企業財報表現強勁，有助支持美股行情延續，更是投資組合中必備的一環，值得注意的是，近期類股輪動快速，預期盤勢恐維持高檔震盪，因此建議投資人可聚焦在訂單能見度高、產業供需緊俏的優質企業。

群益美國科技巨頭ETF（009824）李晉含強調，AI投資題材持續支撐科技股表現，尤其大型CSP業者對GPU、網通、HBM及光通訊需求強勁，第1季企業財報與資本支出展望亦未明顯轉弱，隨之帶動相關供應鏈漲勢。雖然漲多難免面臨獲利了結賣壓，不過後市表現依然值得關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 群益 投信

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