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大摩示警2028年電力大缺口！阿格力點「布局009821」：鈾礦、稀土成新戰略物資

聯合新聞網／ 阿格力
野村投信即將於6月1日到6月4日募集全台首檔「 野村全球稀土與關鍵資源ETF（009821） 」，提供投資人掌握關鍵原物料紅利的管道。 台股示意圖。法新社
野村投信即將於6月1日到6月4日募集全台首檔「 野村全球稀土與關鍵資源ETF（009821） 」，提供投資人掌握關鍵原物料紅利的管道。 台股示意圖。法新社

AI浪潮席捲全球，帶動龐大的電力與技術需求，也讓傳統定義的「 戰略物資 」迎來大洗牌。財經Youtuber阿格力在指出，除了傳統的石油，當前國際政治與科技巨頭爭奪的焦點已轉向「 稀土 」與「 鈾 」；與此同時，全球央行也在大舉儲備「 黃金 」。

面對這波去美元化與地緣政治震盪，野村投信即將於6月1日到6月4日募集全台首檔「 野村全球稀土與關鍵資源ETF（009821） 」，提供投資人掌握關鍵原物料紅利的管道。

美國國防部破天荒入主民間企業！稀土保底價格翻倍催生商機

阿格力點出，近期最值得關注的政策風向，是美國政府於2026年2月啟動金額高達120億美元的「 金庫計劃 」，目標打造「 非中稀土供應鏈 」並建立60天儲備量。

過去在2010年釣魚台爭議時，中國曾對日本禁運稀土，讓各國意識到供應鏈自主的重要性，如今台美貿易協議也特別強調「 稀土回收能力 」，而美國國防部甚至直接砸4億美元入股美國本土最大稀土商MP Materials約15%優先股，並與澳洲稀土巨頭Lynas簽署長期合約。

美國官方更給出每公斤110美元的保底收購價，相較於每公斤40美元的生產成本，形同提供利潤保證，強迫民間擴大產能。

科技巨頭重啟核電引爆鈾礦缺口！大摩估2028年迎電力危機

「 算力即電力，AI的盡頭是核能。」阿格力引述大摩數據指出，到2028年全球將面臨44GW的電力缺口，相當於需要44座核反應爐才能補足。

為了解決電荒，Google、微軟、亞馬遜（AWS）等科技巨頭紛紛破天荒重啟舊核電廠，或砸重金投資SMR（小型模組化反應爐），為擺脫對俄羅斯與中國等主要鈾礦出口國的依賴，美國政府宣布投入27億美元扶持本土濃縮鈾，並將新反應爐的行政審查鬆綁至最快18個月。

此舉讓近十年來首座美國本土新鈾礦場在懷俄明州與德州重啟，全球第二大鈾礦商Cameco因卡位西屋電氣與美國官方的800億戰略協議，其「 左手挖礦、右手發電 」的商業模式將直接受惠。

中國央行連17月狂掃黃金！川普重塑「 後美元時代 」避險行情

除了工業與科技用的稀土與鈾，傳統避險資產黃金在2026年表現同樣強勁。阿格力分析，黃金今年一度創下每盎司5500美元天價。

國際買盤中，中國央行已連續17個月增持黃金，其背後核心邏輯在於「 去美元化 」，為將來重組國際貨幣架構時積攢談判底氣。

阿格力強調，在川普持續製造國際不確定性、全球戰爭風險升溫的環境下，紙鈔可能失去價值，黃金的戰略儲備與避險行情將欲小不易。

布局稀土鈾金免複委託！009821設5%上限控波動

若投資人想參與這場國際資源大戰，阿格力建議可留意「 野村全球稀土與關鍵資源ETF（009821） 」。該ETF規劃40檔成分股，平均分配於10檔稀土、10檔鈾、20檔貴金屬（包含紐蒙特等金礦商），前十大成分股涵蓋Lynas、Cameco及MP Materials。

為了因應原物料類股高波動的景氣循環特性，009821設有單一成分股5%的權重上限，能有效分散價格震盪風險。

阿格力最後提醒，關鍵資源ETF屬於標準的「 衛星配置 」，不適合取代台美股大盤作為核心持股，但非常適合在近兩三年趨勢明確時，作為資產配置的攻擊型部位，幫助投資人穩健跟上大國博弈的戰略紅利。

◎感謝 阿格力 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009821野村全球稀土與關鍵資源 稀土

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