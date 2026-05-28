「科技高股息」是邏輯衝突！周冠男勸散戶遠離高股息：自行賣0050變現更划算

科技高股息邏輯衝突？

政大財務管理系周冠男教授與財經節目主持人周岐原針對近年台灣市場瘋狂追捧的高股息商品進行行為經濟學探討。

主持人周岐原率先指出，若觀察全球科技巨頭如微軟、蘋果、輝達等，其共同特徵都是幾乎不配息、或者配息極微，原因在於這群矽谷最聰明、最具影響力的人，傾向將盈餘留存在公司內部進行研發與再投資，以創造更大的企業價值。 天下文化《指數致富》，作者：周岐原

周冠男教授對此深表認同並直言，台灣以科技業為主，但資本市場近年熱銷的「科技高股息」系列商品，與科技業本質上存在嚴重的邏輯衝突。

周教授解釋，科技公司理應是最需要龐大資金進行技術研發與擴張的產業，但投信卻將科技業與高股息強行綁在一起，而散戶也搶著購買，往往忽略了公司配息的潛在含意其實是「帳上資金缺乏更好的投資用途」。

高股息迷思源自「心理帳戶」偏誤

針對高股息商品的吸金神話，周教授從行為經濟學角度拆解，指出散戶之所以對高股息存在非合理的熱愛，主要源自「心理帳戶（Mental accounting）」的認知偏誤。

許多投資人存在「拿到現金才是真正賺到」的嚴重財務錯覺，甚至誤以為月月配、季季配可以當成第二份收入。然而從學理來看，高股息本質上只是將投資人的錢「左手轉右手」，不僅沒有放大總報酬率（Total Return），還產生了額外的稅費與摩擦成本。

周教授特別提醒，台灣投資人盲目追求配息其實相當不利。因為在台灣現行稅制下，股息會被納入一般所得，並按照個人的邊際稅率課稅，同時還得面臨逐年看漲的健保補充費抽成。

反之，如果投資人不拿息，而是選擇讓資產留在市場累積，或是需要資金時「自行賣出部位」，這部分在台灣屬於暫時停徵的「資本利得稅」，對一般投資人而言在財務與稅務上顯然更加划算。

股債配置不應過度簡化

談到長線退休金的規劃與防禦，周岐原指出，多數台灣散戶對於長期的恐慌回檔（如1929年大蕭條或日本泡沫經濟破滅）缺乏實際體感。

周教授強調，面對潛在的市場波動，正確的解方是做好股債配置，以債券作為「安全邊際（Safety margin）」，在市場大幅下修時提供穩定的心理屏障，避免投資人因被迫在低檔斬倉而徹底斷頭出場。

然而，周教授也點破市面上「100減年齡」等股債配置公式過於簡化。

一個合格的資產配置，不能單看年齡，必須綜合考量投資人的年收入、原有財富規模、人生目標、主觀風險承受度以及是否有奉養父母與撫養小孩等家庭狀況進行動態調整。

例如：近期市場上流行將債券部位拿去重複質押的「疊券」操作，周教授直言這種高槓桿行為已完全失去了資產配置保護身家的本意，一旦遭遇市場劇烈下殺，極可能因面臨追繳通知（Margin call）而被一次清出場。

周教授最後重申，對一般散戶而言，最好的策略就是放下主動交易與追逐高股息的執著，將至少八成的核心配置手腳綁起來，以定期定額、長線買進如元大台灣50（0050）這類能完整參與全市場總報酬的市值型商品，並搭配符合自身財務狀況的債券比例，才是健康、平靜且能真正賺到複利的投資方式。

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