進進出出只是在幫券商打工！周冠男教授：不如手腳綁起來定期定額買0050

頻繁交易只是在幫券商打工

政大財務管理系周冠男教授與財經節目主持人周岐原指出，許多散戶投資人因為對二、三十年的長期投資缺乏耐心與時間體感，往往傾向於在市場中進行短線交易、頻繁換股。

然而周教授點破，只要資金沒有真正抽離股市，這種在各個標的間「跑來跑去」的行為，本質上依然是長期待在市場裡，但散戶卻因此付出了慘痛代價。

周冠男教授引述多項行為經濟學與學術研究指出，散戶普遍缺乏市場擇時（Market timing）的能力，往往只是主觀上「覺得自己抓得準」。

頻繁交易最直接的後果，就是導致投資人繳納了大量的證交稅與券商手續費，在抓不準時機又必須負擔高額摩擦成本的雙重打擊下，績效自然難以提振，等於白白在幫政府與券商打工。

單筆All in勝率高達七成

針對資金投入的策略，周冠男教授特別強調，在「指數化投資、買下全大盤」的前提下，學術實證數據顯示，單筆投入（All in）的勝率實際上高達約70%，表現普遍優於定期定額。

因為不選股、不擇時地投入追蹤整體市場的指數商品，才能最大化參與市場長期成長的報酬。 天下文化《指數致富》，作者：周岐原

不過周教授坦言，單筆投入非常違反人性，因為人類心理普遍存在「錨定效應」的偏誤，當市場處於相對高點時，散戶會因為懼高而不敢單筆歐印；而當市場跌至相對低點時，又會因為預期心理認為會跌得更低、想抓更低的低點，結果導致資金永遠在場外觀望。

周教授建議，如果投資人在心理上實在無法跨越單筆投入的門檻，那至少應該選擇定期定額，強迫自己維持紀律。

刪除APP手腳綁起來才是王道

主持人周岐原對此回應，現在智慧型手機的下單APP功能過於便利，隨時跳出的即時報價與訊息引誘，容易讓投資人控制不住交易慾望，將長線理財演變成「投資手遊」，進而導致「白天炒台股輸錢、晚上炒美股也輸錢」的惡性循環。

周冠男教授最後給予投資人一個最簡單且立立即可執行的核心建議：如果不想花時間管、也不想深入認識市場運作，最有效的辦法就是把投資手機APP刪除、手腳綁起來，以定期定額方式長期買進如元大台灣50（0050）這類的市值型市場指數商品，遠離頻繁交易的誘惑，才是真正利用複利變有錢的王道。

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