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0050二十年歷史為證！周冠男斷言「現在高點就是未來低點」：這套邏輯美股也適用

聯合新聞網／ 綜合報導
政大財管系周冠男教授指出市場高低點皆是後見之明，「現在的高點就是未來的低點」，並引用彼得林區與清流君的回測數據，證實連續30年買在最高點與精準抄底的年化報酬率僅差1%，總報酬差異並無想像中巨大。（中央社）
政大財管系周冠男教授指出市場高低點皆是後見之明，「現在的高點就是未來的低點」，並引用彼得林區與清流君的回測數據，證實連續30年買在最高點與精準抄底的年化報酬率僅差1%，總報酬差異並無想像中巨大。（中央社）

現在的高點就是未來的低點

政大財務管理系周冠男教授與財經節目主持人周岐原談到台股近年大幅上漲、許多散戶因「懼高」擔心崩盤而不敢進場的集體焦慮時直言，市場的所謂高低點其實都是後見之明，將歷史K線圖拉長來看，「現在的高點就是未來的低點」。

周教授強調，這套長線邏輯不論在台股或美股市場皆完全適用。

買在最高點與精準抄底 年化僅差1%

針對投資人最關心的「擇時進場」問題，報導引述傳奇基金經理人彼得林區（Peter Lynch）在1965年至1995年期間所做的經典回測計算。

該研究假設有兩名投資人，其中一人運氣極佳、連續30年都精準買在當年的最低點，另一人則極度倒楣、連續30年都買在當年的最高點。

天下文化《指數致富》，作者：周岐原
天下文化《指數致富》，作者：周岐原

在金額完全相同的條件下，經過30年的長期複利累積，這兩位極端投資人的年化報酬率竟然也僅僅相差1%。

周冠男教授對此表示，近年知名財經創作者清流君也曾利用台股歷史數據進行過類似的回測計算，不論是倒楣地買在歷史高點，或是幸運買在歷史低點，回測過去十幾二十年的結果皆顯示，兩者的總報酬率差異其實並沒有想像中那麼大。

總報酬指數早已突破7萬點

主持人周岐原對此深表認同並補充指出，多數散戶往往只盯著大盤點位看，卻忽略了台灣一般報價並未含權息，若要客觀評估長期被動投資的 benchmark（基準），應該要看「總報酬指數」。

周岐原進一步以元大台灣50（0050）這類最具代表性的市值型商品為例，若回頭檢視這二十多年來的歷史，不論是2000年的網路泡沫高點、或是2007至2008年的金融海嘯高點，市場最終都全數越過且遠遠超過。

因此，散戶若因為恐高而天天揚言要等大盤跌破特定關卡才肯接手，考慮到在本集節目錄影時，台股加權報酬指數早已達7萬多點，5月27日更一舉越過10萬點大關的現實下，往往只會陷入等不到時機的空等困境。

◎感謝 天下文化 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 美股 周冠男 台股 ETF 指數化投資 大盤 彼得林區

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