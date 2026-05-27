預估00919第二季配息有望0.80至0.82元？棒棒「 原因有三個」：機率非常高

00919即將開牌 第二季會配多少？

台股最近熱成這樣，大家最關心的群益台灣精選高息（00919）第二季配息也馬上要在6月初公告了。

現在股價都衝到27.93元新高了，這次配息會不會縮水？到底配多少才合理？

個人預測：這次有機會衝上「0.80元至0.82元」

或許很多人保守預測將持平0.78元，但個人認為以投信歷次的配息拿捏心理，往0.80-0.82元試探的機率非常高；原因有三個：

1、守住11%的「市價防衛線」

5/26最新股價已經飆到27.93元，00919最重視的就是「年化殖利率11%」的招牌。

如果這季縮水或只拿0.72元，年化殖利率會掉到10.3%左右，要完美維持11%以上的吸金神話，配息金額非往上調不可。

2、「資本損益平準金」高達12.58元

翻開最新淨值組成，00919的基本面額15元、收益平準金0.45元，但資本損益平準金居然高達12.58元！

上一季0.78元的配息，100%用免稅的「資本利得」來發，如今帳上還有這麼深的子彈，要拉高配息根本輕而易舉。

3、6月除權息旺季 成分股股利收入準備大進補

緊接著6到8月，台股40檔成分股的現金股利會源源不絕灌進來。

在成分股股息即將進帳、帳上又滿滿都是資本利得的前提下，投信絕對有實力在第二季把配息金額再往上推一階。

上一季拿到100%免稅、免二代健保補充保費的0.78元，已經讓存股族開心到合不攏嘴了。

這次如果真的開出0.8元以上，以目前27.93元的價位來看，單季殖利率逼近2.9%（年化直接衝破11.5%），相信又將引起一股溢價搶購熱潮。

你覺得這次00919準備開出多少錢呢？

A、0.72元（回歸基本盤） B、0.78元（穩健持平上一季） C、0.80元-0.82元（跟棒棒一樣看好投信開出大紅包！） D、狂飆0.85元以上（有可能嗎？

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。