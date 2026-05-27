00631L增持台積電（2330）現貨「正二內戰」開打？ 網讚：真正0050正二了

元大台灣50正2（00631L）近期調整曝險策略，增持台積電現貨，以更貼近臺灣50指數單日正向2倍報酬目標。消息一出，也讓市場再度討論「00631L到底是0050正2，還是大盤正2」。

報導指出，截至5月19日，台積電在加權股價指數占比43.7%、在臺灣50指數占比60.9%，兩者差距達17.2個百分點。為降低報酬偏離，00631L透過增持台積電現貨調整曝險，當時持有台積電現貨39.63%、台指期160.87%，換算對台積電曝險約110%，接近兩倍曝險。

部分網友認為，00631L本來名稱就是台灣50正2，回到更貼近臺灣50指數的策略，反而讓商品定位更清楚「真正的50正二了 不錯 差異化才有選擇」、「元大投信都出來說話了 是50正2 不是大盤正2」、「本來就是0050正二，有很多菜雞搞不清楚」、「等台積發動你們就知道真香了」。

但也有不少人質疑調整時機，認為近期台積電表現相對弱，導致00631L漲幅不如其他正2產品「最近都漲輸其他正2 不推」、「還知道自己是0050正2 那之前為什麼不買現在才買」、「早不改晚不改 台積電在睡覺的時候才要改」、「收最貴的管理費跑去買現貨」。

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