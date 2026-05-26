ETF 總規模衝10兆元 今年以來大增34%逾2.5兆元 超越去年全年

台股站上4萬點的新高行情，再加上法規開放、產品創新、多頭行情下近來主動式ETF更為市場增添火種，眾多因素讓台灣ETF市場持續蓬勃發展，總規模達陣10兆元里程碑，再次改寫歷史新篇章。

根據CMoney統計至5月25日，ETF總規模攀升至10.2兆元，再度刷新歷史新高，相較於2025年年底的7.6兆元，大幅增加2.59兆元或34.18%。

在不到半年的時間內，規模成長金額以及成長幅度都已經贏過2025年全年，2025年全年總規模增加1.19兆元或18.69%。

進一步檢視ETF個別類型表現，目前最大宗仍是國內指數股票型，規模為5.4兆元、其次為債券指數股票型，規模為2.96兆元、第三大類型是主動式國內股票型，規模為7,509.81億元、第四大類是跨國投資股票型，規模為5,740.68億元、第五大類則是槓桿指數股票型的3,128.81億元。

儘管ETF總規模創高但並非所有類別今年來都有成長，從今年來類型增加金額表現觀察，國內指數股票型增加1.72兆元最多、其次為主動式國內股票型的6,214.07億元。

接下來依序為槓桿指數股票型增加1,260.98億元、跨國投資股票型增加1,115.17億元、主動式國外股票型也增加573.46億元。而債券指數股票型則減少超過600億元。

若從今年來成長率來看，主動式ETF成長迅猛，主動式國內股票型大幅成長479.57%、接下來是主動式國外股票型159.9%、主動式債券型也成長138.56%、再來是連結式指數股票型68.96%、槓桿指數股票型67.51%、國內指數股票型46.86%，上述類型都高於整體成長率的34.18%。

展望台股後市， 主動國泰動能高息經理人梁恩溢指出，近期超微執行長蘇姿丰與輝達執行長黃仁勳相繼訪台，AI市場話題一波接著一波。

蘇姿丰強調AI產業具實質需求支撐，宣布超微新一代Venice處理器順利搶下台積電2奈米首發大單。

同時超微也將斥資逾100億美元加碼投資台灣AI供應鏈，將用於全力擴建先進封裝產能，並全面橫跨晶圓製造、先進封裝及高階載板等關鍵領域，有望為台灣供應鏈業者帶來約三年的長期訂單。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。