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ETF 總規模衝10兆元 今年以來大增34%逾2.5兆元 超越去年全年

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
ETF示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
ETF示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

台股站上4萬點的新高行情，再加上法規開放、產品創新、多頭行情下近來主動式ETF更為市場增添火種，眾多因素讓台灣ETF市場持續蓬勃發展，總規模達陣10兆元里程碑，再次改寫歷史新篇章。

根據CMoney統計至5月25日，ETF總規模攀升至10.2兆元，再度刷新歷史新高，相較於2025年年底的7.6兆元，大幅增加2.59兆元或34.18%。

在不到半年的時間內，規模成長金額以及成長幅度都已經贏過2025年全年，2025年全年總規模增加1.19兆元或18.69%。

進一步檢視ETF個別類型表現，目前最大宗仍是國內指數股票型，規模為5.4兆元、其次為債券指數股票型，規模為2.96兆元、第三大類型是主動式國內股票型，規模為7,509.81億元、第四大類是跨國投資股票型，規模為5,740.68億元、第五大類則是槓桿指數股票型的3,128.81億元。

儘管ETF總規模創高但並非所有類別今年來都有成長，從今年來類型增加金額表現觀察，國內指數股票型增加1.72兆元最多、其次為主動式國內股票型的6,214.07億元。

接下來依序為槓桿指數股票型增加1,260.98億元、跨國投資股票型增加1,115.17億元、主動式國外股票型也增加573.46億元。而債券指數股票型則減少超過600億元。

若從今年來成長率來看，主動式ETF成長迅猛，主動式國內股票型大幅成長479.57%、接下來是主動式國外股票型159.9%、主動式債券型也成長138.56%、再來是連結式指數股票型68.96%、槓桿指數股票型67.51%、國內指數股票型46.86%，上述類型都高於整體成長率的34.18%。

展望台股後市， 主動國泰動能高息經理人梁恩溢指出，近期超微執行長蘇姿丰與輝達執行長黃仁勳相繼訪台，AI市場話題一波接著一波。

蘇姿丰強調AI產業具實質需求支撐，宣布超微新一代Venice處理器順利搶下台積電2奈米首發大單。

同時超微也將斥資逾100億美元加碼投資台灣AI供應鏈，將用於全力擴建先進封裝產能，並全面橫跨晶圓製造、先進封裝及高階載板等關鍵領域，有望為台灣供應鏈業者帶來約三年的長期訂單。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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七檔新基金 6月開募

投信新基金募集熱潮再起，統計6月共有七檔新基金將展開募集。從類型來看，被動式ETF共計有四檔，占比最高。從投資區域分析，包括群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF、富蘭克林華美美國收益多重資產基金，三檔都與美股相關，最為熱門。

美股 ETF 科技型拉風 00997A、00830單周漲逾11%

美股企業第1季財報繳出亮麗，在整體企業基本面維持穩健，且獲利表現不只侷限科技股，還擴散至其他產業，也讓市場格局更加健康，資金輪動趨於均衡，為美股表現提供堅實基礎。投信法人建議，可善用美股相關ETF來參與長線行情。

貼近台灣50指數單日正向2倍報酬目標 00631L增持台積電現貨部位

為貼近台灣50指數單日正向2倍報酬目標，元大投信指出，已對所發行的ETF「台灣50正2」(00631L)，針對台積電在臺灣50指數與加權股價指數占比差異，採取增持台積電現貨策略進行調整，希望透過這種增持權值股的策略，更貼近台灣50指數單日正向2倍報酬的目標。

台股商品規模大躍進 0050、0056穩健成長 投信建議定期定額布局

AI應用推動台股漲勢兇猛且頻頻改寫歷史新天價，持續推升台灣ETF總規模增長。其中，台股類ETF更是一舉包辦規模前六大，而前十大中有七檔為台股ETF，顯示市場對台股商品認同度高，投信法人建議可以定期定額或分批布局台股ETF。

今年以來百檔債券僅近五成繳正報酬 短天期、非投等債相對有撐

受到市場擔憂美國聯準會沒有降息空間、甚至有升息疑慮，再加上長端殖利率偏高，債市表現相對承壓。今年以來，市面上逾百檔債券ETF，僅有48檔繳出正報酬，績效排名前十的債券ETF，以短天期、非投等債為主。

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