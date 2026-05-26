七檔新基金 6月開募

投信新基金募集熱潮再起，統計6月共有七檔新基金將展開募集。從類型來看，被動式ETF共計有四檔，占比最高。從投資區域分析，包括群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF、富蘭克林華美美國收益多重資產基金，三檔都與美股相關，最為熱門。

群益標普500ETF經理人謝明志表示，美股向來為全球股市領頭羊，藉著健康的產業輪動持續開創牛市格局。美國經濟保持韌性，且近期企業財報表現強勁，有助支持美股行情延續，更是投資組合中必備的一環。尤其近期類股輪動快速，預期盤勢恐維持高檔震盪，建議投資人聚焦訂單能見度高、產業供需緊俏的優質企業。

群益美國科技巨頭ETF經理人李晉含強調，AI題材持續支撐科技股表現，尤其大型CSP業者對GPU、網通、HBM及光通訊需求強勁，第1季企業財報與資本支出展望未明顯轉弱，隨之帶動相關供應鏈漲勢。雖然漲多難免面臨獲利了結賣壓，不過後市表現依然值得關注。

至於野村稀土關鍵資源ETF，是市場首見以稀土、鈾、黃金各約三分之一占比，一次打包三項關鍵資源的ETF。野村稀土關鍵資源ETF經理人張怡琳表示，稀土已成為支撐AI、半導體、電動車與軍工產業的關鍵材料。例如，釹、鏑等元素廣泛應用於高效能磁鐵與馬達，而鎵、鍺等則在晶片與光電領域扮演重要角色。隨著AI資料中心建設與高效運算需求爆發，稀土需求呈現長期剛性成長。而全球稀土產業過去主要由中國主導，近年美國、澳洲、加拿大積極推動在地供應鏈，但產能建置周期長達十年以上，短期仍難以取代既有體系，使稀土持續維持稀缺地位。

張怡琳指出，2026年核電需求持續成長，美國、歐洲與亞洲多國延長核電廠使用年限並規劃新建反應爐，帶動鈾需求明確上修。由於過去十年礦商投資不足，鈾礦供應仍偏緊，預期鈾價將維持中長期上升趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。