貼近台灣50指數單日正向2倍報酬目標 00631L增持台積電現貨部位

為貼近台灣50指數單日正向2倍報酬目標，元大投信指出，已對所發行的ETF「台灣50正2」(00631L)，針對台積電在臺灣50指數與加權股價指數占比差異，採取增持台積電現貨策略進行調整，希望透過這種增持權值股的策略，更貼近台灣50指數單日正向2倍報酬的目標。

多頭市場買氣大增，除了0050吸引很多定時定額買盤，00631L的人氣亦大增。證交所的最新統計顯示，00631L在5月22日的規模已有1500億元，今年以來截至25日止，已成長1179億，受益人更由4萬人大增逾2倍至13.4萬人。

元大投信內部統計顯示，截至5月19日，台積電於加權股價指數占比43.7%、於台灣50指數占比60.9%，差異達17.2個百分點，持續為台灣50成分股中，造成與加權股價指數報酬差異影響最大的個股。因此00631L採增持台積電現貨策略，以5月19日00631L申購買回清單所公布，持有台積電現貨39.63%、台指期160.87%，計算對台積電曝險約為110%，接近兩倍曝險。此外，基於目前僅台積電在台灣50指數與加權股價指數占比有顯著差異，00631L暫無進行其他調整策略的規劃。

元大投信表示，若是追蹤加權股價指數單日正向兩倍報酬，可單純透過台指期進行，且無須增持個股調整曝險，避免偏離，但由於00631L追蹤臺灣50指數單日正向兩倍報酬，未來持續以台指期為槓桿核心，搭配權值股現貨調整曝險，以追求與加權股價指數正向2倍有所差異的報酬表現。

元大此次為了等比要求00631L的台積電曝險部位能為0050的2倍，因此特別買進台積電的現貨部位，此次也在相關社群中引發聯想，有網友好奇是否也和近來期貨商的ANC不足，因此元大投信在調整00631L的台積電曝險部位時，就直接改買現貨替代？對此元大投信回應，出發點並非為了期貨商的ANC不足，但若改採直接增加現貨部位，的確會減少期貨商在ANC不足的壓力。

同時，市場資金流向權值股推升市值型指數領漲表現，尤其在多頭行情時，數據證明0050正二的報酬率，比起0050更多出數倍。據彭博資訊統計至4月底，近十年臺灣50指數報酬率482%，超越加權股價指數報酬率的364%；若是透過00631L槓桿投資，在複利效果帶動下，報酬率3311%，為臺灣50指數報酬率的6.9倍、加權股價指數報酬率的9.1倍。

在台灣50指數與加權股價指數差異帶動下，00631L持續為台股槓桿ETF中規模與成交熱度第一。證交所資料統計至5月22日，規模達1500億元，而截至本周一止，今年以來成長1179億元；自3月31日分割恢復交易以來，日均成交金額60.3億元，為槓桿型ETF第一，全體ETF第四，透過00631L參與台股行情的資金持續增加。

由於目前定時定額的投資範圍，並未包括槓桿型ETF，因此00631L尚不能有一般定時定額投資族加入，但可以透過「條件單」這種條件設計式的方式，例如，事先約定下跌一定的百分比或金額時可買入，上揚一定百分比或金額時可賣出，目前包括元大、凱基、台新、玉山、永豐金證券、第一金證券、國票證券等7家券商有提供這類型服務。此外，要投資槓桿式的ETF，必須要有開立信用戶、一年內有包括權證、期貨、股票、ETF等任何一種實體交易的經驗。

不過，元大投信提醒，槓桿型ETF追蹤指數「單日」正向兩倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。