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美股 ETF 科技型拉風 00997A、00830單周漲逾11%

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美股企業第1季財報繳出亮麗，在整體企業基本面維持穩健，且獲利表現不只侷限科技股，還擴散至其他產業，也讓市場格局更加健康，資金輪動趨於均衡，為美股表現提供堅實基礎。 法新社
美股企業第1季財報繳出亮麗，在整體企業基本面維持穩健，且獲利表現不只侷限科技股，還擴散至其他產業，也讓市場格局更加健康，資金輪動趨於均衡，為美股表現提供堅實基礎。 法新社

美股企業第1季財報繳出亮麗，在整體企業基本面維持穩健，且獲利表現不只侷限科技股，還擴散至其他產業，也讓市場格局更加健康，資金輪動趨於均衡，為美股表現提供堅實基礎。投信法人建議，可善用美股相關ETF來參與長線行情。

美股企業第1季財報公布進入尾聲，根據Factset統計，截至15日，S&P500企業成分股中，已有91%的企業公布財報，當中84%的企業獲利表現優於預期，S&P500企業第1季整體獲利年增率有望達27.7%，為2022年以來季度表現新高。

進一步從各產業獲利表現來看，11大產業中有10大產業都實現的獲利正增長，這當中又以資訊科技、通訊服務、原物料獲利增長最為強勁，分為51%、48.9%以及42.5%。

美股相關ETF近期表現強勢，受惠AI、高速運算與半導體題材持續發酵，科技型ETF成為市場資金追逐焦點。從近一周績效觀察，主動群益美國增長（00997A）以11.3%居冠，國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體分別上漲11.1%、10.6%，半導體族群買盤熱度不減。此外，國泰網路資安、富邦NASDAQ正2、主動摩根美國科技、國泰美國道瓊正2等則漲5%以上。

若拉長至近一個月觀察，兆豐洲際半導體漲幅達23.5%，國泰費城半導體、富邦NASDAQ正2也分別大漲21.7%、20.6%，反映市場持續看好美國科技與AI產業成長動能。此外，台新標普科技精選、永豐美國科技、國泰北美科技等科技型ETF同步走揚10%以上，資金仍集中於大型科技股與高成長題材。

群益標普500（009823）經理人謝明志表示，中東衝突尚未平歇，原油價格與聯準會政策動向前景不明，市場投資情緒也持續受牽動，不過美國因基本面保有韌性，企業營利能力仍佳，獲利品質與經營效率也同步提升，皆有助支持美股表現，標普500指數因涵蓋美股市值近九成，成分股產業組成廣泛多元，囊括美國經濟的各個核心領域。

主動摩根美國科技經理人蓋欣聖表示，AI需求仍是全球科技產業最明確成長主軸，美國大型科技企業資本支出持續維持高檔，帶動半導體、高速運算及雲端基礎建設相關供應鏈同步受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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