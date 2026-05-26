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台股商品規模大躍進 0050、0056穩健成長 投信建議定期定額布局

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

AI應用推動台股漲勢兇猛且頻頻改寫歷史新天價，持續推升台灣ETF總規模增長。其中，台股類ETF更是一舉包辦規模前六大，而前十大中有七檔為台股ETF，顯示市場對台股商品認同度高，投信法人建議可以定期定額或分批布局台股ETF。

截至5月26日，規模前十大的ETF依序為元大台灣50（0050）的18,914.07億元、元大高股息（0056）6,609.04億元、國泰永續高股息5,610.82億元、群益台灣精選高息4,902.28億元、富邦台50的4,262.30億元、主動統一台股增長2,864.39億元、群益ESG投等債20+的2,599.78億元、主動統一升級50的1,944.73億元、元大美債20年1,912.09億元、元大AAA至A公司債1,667.05億元。

對比於去年底，規模前十大ETF依序為元大台灣50的10,184.46億元、元大高股息5,208.94億元、國泰永續高股息4,602.32億元、群益台灣精選高息4,152.73億元、富邦台50的2,897.83億元、群益ESG投等債20+的2,667.87億元、元大美債20年2,379.47億元、國泰20年美債1,932.24億元、元大AAA至A公司債1,554.99億元、元大投資級公司債1,470.49億元。

當時前五大都是投資台股的ETF，第六至十則是債券ETF。

經過不到半年時間，規模前五大ETF排名維持不變且全數規模成長，而統一投信旗下兩檔主動式ETF快速晉升，主動統一台股增長躍升至第六大、主動統一升級50跳升至第八大，前十大中就有七檔是投資台股的ETF。相較之下，債券ETF規模則互有增減。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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