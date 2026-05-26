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今年以來百檔債券僅近五成繳正報酬 短天期、非投等債相對有撐

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
債券示意圖。圖／AI生成
債券示意圖。圖／AI生成

受到市場擔憂美國聯準會沒有降息空間、甚至有升息疑慮，再加上長端殖利率偏高，債市表現相對承壓。今年以來，市面上逾百檔債券ETF，僅有48檔繳出正報酬，績效排名前十的債券ETF，以短天期、非投等債為主。

觀察績效前十的債券ETF包括凱基美國非投等債（00945B）、復華能源債（00758B）、群益優選非投等債（00953B）、國泰US短期公債（00865B）、國泰優選非投等債（00727B）、中信美國公債0-1（00864B）、群益0-1年美債（00859B）、新光BBB投等債20+（00970B）、台新特選IG債10+（00980B），及群益1-5Y投資級債（00860B），非投等債與短天期債就占了七檔。

法人表示，隨著公債殖利率漲勢暫歇，債市投資氣氛轉佳，整體債券基金資金淨流入持續向上。受惠殖利率回穩與資金買盤回流，帶動上周各類債券價格全面反彈；加上市場對風險胃納量未減，信用利差保持收斂狀態，為債券價格提供了相對有力的支撐。在公債殖利率仍在高檔區間震盪之際，兼具收益與波動風險優勢的短天期非投資等級債，投資吸引力浮現。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，目前美國非投等債殖利率仍維持逾7%水準，高於10年平均的6.6%，企業獲利及體質顯著改善下，信用利差來到長期偏窄的區間，反映市場對企業基本面與違約風險仍具信心。在高利率環境延續下，具高票息優勢且存續期間較短的美國非投等債，可望兼顧收益與波動控管。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 公債 00945B凱基美國非投等債 00953B群益優選非投等債 00865B國泰US短期公債

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