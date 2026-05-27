房市獲利轉戰0050正二！他「All in槓桿ETF」 網憂：高點買入風險高

近年台股一路狂飆，不少投資人靠ETF與AI行情資產大幅增值，也讓「0050正二」再度成為熱門討論標的。一名網友就在Dcard發文表示，自己在疫情期間買房，後續於2024年搬離老家後出售房產，將資金投入股市，原本長期持有0050與0056，最近則正式決定「All in 50正二」，引發熱烈討論。

原PO表示，自己這幾年剛好同時吃到房市與股市紅利，不只房價上漲，ETF也累積不錯獲利。只是過去一直在「買0050還是0050正二」之間猶豫許久，最終決定放手一搏，把大筆資金投入槓桿ETF。他也好奇詢問，「有人也是All in正二的嗎？預計放多久呢？」

所謂「0050正二」，正式名稱為元大台灣50正2（00631L），屬於兩倍槓桿ETF，主要追蹤台灣50指數單日兩倍報酬。由於近年台積電、AI概念股與大型權值股帶動台股強勢上攻，也讓正二ETF績效驚人，不少投資人因此將其視為「牛市加速器」。

貼文曝光後，吸引大量「正二教」信徒現身分享心得。有網友表示，「一直放著，預計15到20年後退休」、「這個月丟了600萬，目標放10年」，還有人自稱大學時期投入5萬元，如今已經翻數倍。另一名32歲網友則留言，「預計這兩三年再翻幾倍就退休了」。

不過，也有不少人對原PO選在大盤創高時All in感到擔憂。有留言直言，「現在這個時間點歐印，我願稱你為勇者」、「不是很理解創高的時候歐印，是FOMO嗎？」另有人提醒，槓桿ETF雖然牛市漲很快，但遇到大回檔時波動也相當劇烈，「重點不是買，而是什麼時候跑」。

討論中也再次出現「正二教」兩大主流策略。有網友分析，目前大致分成兩派，一派是「All in長抱派」，認為只要台股長期向上，持有正二多年最終會勝出；另一派則是「再平衡派」，平時持有0050，當市場大跌時再大幅加碼正二，希望透過波動放大報酬。

此外，也有人提到，目前券商對槓桿ETF仍有一定交易限制，新手若交易經驗不足，甚至會被限制購買。有網友就無奈表示，「我想買，它不給我買，說我還在新手保護期」。不過，在近期台股持續創高、AI熱潮延燒背景下，正二相關討論確實愈來愈熱。尤其不少年輕投資人認為，只靠薪水很難快速累積資產，進一步加深市場對高風險、高報酬商品的關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。