快訊

影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

網紅機師傳執勤前酒測不合格 星宇航空證實：當下即停止勤務

「蔬果界台積電」負責人夫婦涉掏空1.6億潛逃海外 藏身處疑曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

房市獲利轉戰0050正二！他「All in槓桿ETF」 網憂：高點買入風險高

聯合新聞網／ 綜合報導
近年台股強勁上漲，一名網友將疫情期間購房後的獲利全數投入0050正二槓桿ETF，引發熱烈討論。雖然不少投資者看好其績效，但也有專家提醒在大盤創高時進場存在風險，市場對高風險產品的關注持續升溫。圖／本報系資料照片
近年台股強勁上漲，一名網友將疫情期間購房後的獲利全數投入0050正二槓桿ETF，引發熱烈討論。雖然不少投資者看好其績效，但也有專家提醒在大盤創高時進場存在風險，市場對高風險產品的關注持續升溫。圖／本報系資料照片

近年台股一路狂飆，不少投資人靠ETF與AI行情資產大幅增值，也讓「0050正二」再度成為熱門討論標的。一名網友就在Dcard發文表示，自己在疫情期間買房，後續於2024年搬離老家後出售房產，將資金投入股市，原本長期持有0050與0056，最近則正式決定「All in 50正二」，引發熱烈討論。

原PO表示，自己這幾年剛好同時吃到房市與股市紅利，不只房價上漲，ETF也累積不錯獲利。只是過去一直在「買0050還是0050正二」之間猶豫許久，最終決定放手一搏，把大筆資金投入槓桿ETF。他也好奇詢問，「有人也是All in正二的嗎？預計放多久呢？」

所謂「0050正二」，正式名稱為元大台灣50正2（00631L），屬於兩倍槓桿ETF，主要追蹤台灣50指數單日兩倍報酬。由於近年台積電、AI概念股與大型權值股帶動台股強勢上攻，也讓正二ETF績效驚人，不少投資人因此將其視為「牛市加速器」。

貼文曝光後，吸引大量「正二教」信徒現身分享心得。有網友表示，「一直放著，預計15到20年後退休」、「這個月丟了600萬，目標放10年」，還有人自稱大學時期投入5萬元，如今已經翻數倍。另一名32歲網友則留言，「預計這兩三年再翻幾倍就退休了」。

不過，也有不少人對原PO選在大盤創高時All in感到擔憂。有留言直言，「現在這個時間點歐印，我願稱你為勇者」、「不是很理解創高的時候歐印，是FOMO嗎？」另有人提醒，槓桿ETF雖然牛市漲很快，但遇到大回檔時波動也相當劇烈，「重點不是買，而是什麼時候跑」。

討論中也再次出現「正二教」兩大主流策略。有網友分析，目前大致分成兩派，一派是「All in長抱派」，認為只要台股長期向上，持有正二多年最終會勝出；另一派則是「再平衡派」，平時持有0050，當市場大跌時再大幅加碼正二，希望透過波動放大報酬。

此外，也有人提到，目前券商對槓桿ETF仍有一定交易限制，新手若交易經驗不足，甚至會被限制購買。有網友就無奈表示，「我想買，它不給我買，說我還在新手保護期」。不過，在近期台股持續創高、AI熱潮延燒背景下，正二相關討論確實愈來愈熱。尤其不少年輕投資人認為，只靠薪水很難快速累積資產，進一步加深市場對高風險、高報酬商品的關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 0050元大台灣50

延伸閱讀

台股暴漲掀「畢業文」潮？他喊「誰還想上班」反被酸：熊市再來一次就知道

00631L增持台積電（2330）現貨「正二內戰」開打？ 網讚：真正0050正二了

台股狂飆散戶踏空？他3萬9全賣傻眼「到底在漲什麼」 網嗨：今年上5萬點

36歲租屋族靠零股存到百萬！台股大漲卻更焦慮 網見持股讚：教科書等級

相關新聞

預估00919第二季配息有望0.80至0.82元？棒棒「 原因有三個」：機率非常高

群益台灣精選高息（00919）第二季預計配息將達0.80至0.82元，遠超保守預測的0.78元。股價已飆升至27.93元，投信有信心以年化殖利率維持在11%以上，對股民有吸引力。

房市獲利轉戰0050正二！他「All in槓桿ETF」 網憂：高點買入風險高

近年台股一路狂飆，不少投資人靠ETF與AI行情資產大幅增值，也讓「0050正二」再度成為熱門討論標的。一名網友就在Dcard發文表示，自己在疫情期間買房，後續於2024年搬離老家後出售房產，將資金投入股市，原本長期持有0050與0056，最近則正式決定「All in 50正二」，引發熱烈討論。

00631L增持台積電（2330）現貨「正二內戰」開打？ 網讚：真正0050正二了

元大台灣50正2（00631L）增持台積電現貨，調整曝險策略，貼近臺灣50指數的報酬目標，引發市場熱議。部分網友稱其為「真正0050正二」，但也有質疑聲音批評調整時機不當。

ETF 總規模衝10兆元 今年以來大增34%逾2.5兆元 超越去年全年

台股站上4萬點的新高行情，再加上法規開放、產品創新、多頭行情下近來主動式ETF更為市場增添火種，眾多因素讓台灣ETF市場持續蓬勃發展，總規模達陣10兆元里程碑，再次改寫歷史新篇章。

七檔新基金 6月開募

投信新基金募集熱潮再起，統計6月共有七檔新基金將展開募集。從類型來看，被動式ETF共計有四檔，占比最高。從投資區域分析，包括群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF、富蘭克林華美美國收益多重資產基金，三檔都與美股相關，最為熱門。

美股 ETF 科技型拉風 00997A、00830單周漲逾11%

美股企業第1季財報繳出亮麗，在整體企業基本面維持穩健，且獲利表現不只侷限科技股，還擴散至其他產業，也讓市場格局更加健康，資金輪動趨於均衡，為美股表現提供堅實基礎。投信法人建議，可善用美股相關ETF來參與長線行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。