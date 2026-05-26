純依流通市值加權收錄2000多支標的！解析台版全球ETF選股機制：與台灣50看總市值不同

這裡再介紹一下iShares台灣即將出的全球ETF所追蹤的指數s&p TIP global all cap index。

這個TIP指數我後來才發現，原來它不是標普已有的系列指數，而是客製化指數，也就是就是為了這支ETF特別打造的指數。

但聽到是客製化指數，老實說會怕怕的，要是搞出什麼奇怪選股規則之類的就糟了。

幸好，大致上它的規則都是基於它的母指數，也就是sp bmi global index。

這個指數的目的是設法用比較少的持股，獲得類似於母指數（約有14000支股票比VT還多）的表現。

Bmi指數的基本規則，是收錄所有自由流通市值大於1億美元的公司（之前講過，這點對已開發和新興市場標準一致）當然還會排除交易量太小流通性不足的。

而tip指數的目標，則是收錄bmi指數的前90%的市值。這部分會從流通市值最大的股票開始，依序收錄，直到填滿90%為止。（純依流通市值，這點和很多指數，例如台灣50，是先看總市值大小作為收錄股票標準不同）加權方式也是流通市值加權。

但tip指數有增加一個雖然和自然分布不同，但可以理解且影響不大的規則，就是市場比例不偏離bmi的原則。

因為在指數48個市場（今年9月加冰島就49個）中，有些市場可能在bmi中的股票規模偏小，進不了前90%，這樣在tip指數就可能佔比變小甚至消失。反之，有些市場佔比就會增加。

所以這項規則，要求tip中每個市場的佔比，不能比bmi中多或少超過全指數的0.5%，或該市場的3%。

這個規則可能會讓少數稍較大的股票沒收錄但收錄一些較小但該市場較弱勢的股票。但因為tip本來就前90%，所以影響沒這麼大。如果跟例如標普500已不算嚴格的選股標準的影響比，應該算開小，而且讓指數更多分布在不同的市場也不是壞事。

整體來說，指數還是大致依照流通市值收錄全球2000多支以大中型股為主的股票，略有一些規模小但因流通佔比高，或該國家弱勢而收進的小型股。

繼續期待這支ETF。

備註：目前沒有追蹤sp bmi指數的全球ETF，但我持有一些spdw和spem是追蹤該指數新興市場和美國以外已開發市場的ETF。

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