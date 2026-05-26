快訊

為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？ 網揭真相：走2萬步都不累

暗批政策？黃仁勳直言「沒能源就沒經濟成長」 經濟部回應

聽新聞
0:00 / 0:00

純依流通市值加權收錄2000多支標的！解析台版全球ETF選股機制：與台灣50看總市值不同

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
iShares台灣即將推出的全球ETF追蹤專為其特別打造的客製化「s&p TIP global all cap index」，該指數規則大致基於收錄高達14000支股票的母指數sp bmi global index，旨在用較少持股獲得類似母指數的表現。中央社
iShares台灣即將推出的全球ETF追蹤專為其特別打造的客製化「s&p TIP global all cap index」，該指數規則大致基於收錄高達14000支股票的母指數sp bmi global index，旨在用較少持股獲得類似母指數的表現。中央社

這裡再介紹一下iShares台灣即將出的全球ETF所追蹤的指數s&p TIP global all cap index。

這個TIP指數我後來才發現，原來它不是標普已有的系列指數，而是客製化指數，也就是就是為了這支ETF特別打造的指數。

但聽到是客製化指數，老實說會怕怕的，要是搞出什麼奇怪選股規則之類的就糟了。

幸好，大致上它的規則都是基於它的母指數，也就是sp bmi global index。

這個指數的目的是設法用比較少的持股，獲得類似於母指數（約有14000支股票比VT還多）的表現。

Bmi指數的基本規則，是收錄所有自由流通市值大於1億美元的公司（之前講過，這點對已開發和新興市場標準一致）當然還會排除交易量太小流通性不足的。

而tip指數的目標，則是收錄bmi指數的前90%的市值。這部分會從流通市值最大的股票開始，依序收錄，直到填滿90%為止。（純依流通市值，這點和很多指數，例如台灣50，是先看總市值大小作為收錄股票標準不同）加權方式也是流通市值加權。

但tip指數有增加一個雖然和自然分布不同，但可以理解且影響不大的規則，就是市場比例不偏離bmi的原則。

因為在指數48個市場（今年9月加冰島就49個）中，有些市場可能在bmi中的股票規模偏小，進不了前90%，這樣在tip指數就可能佔比變小甚至消失。反之，有些市場佔比就會增加。

所以這項規則，要求tip中每個市場的佔比，不能比bmi中多或少超過全指數的0.5%，或該市場的3%。

這個規則可能會讓少數稍較大的股票沒收錄但收錄一些較小但該市場較弱勢的股票。但因為tip本來就前90%，所以影響沒這麼大。如果跟例如標普500已不算嚴格的選股標準的影響比，應該算開小，而且讓指數更多分布在不同的市場也不是壞事。

整體來說，指數還是大致依照流通市值收錄全球2000多支以大中型股為主的股票，略有一些規模小但因流通佔比高，或該國家弱勢而收進的小型股。

繼續期待這支ETF。

備註：目前沒有追蹤sp bmi指數的全球ETF，但我持有一些spdw和spem是追蹤該指數新興市場和美國以外已開發市場的ETF。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

VT ETF

延伸閱讀

4萬點了還在11塊…00940估配息0.05元引不滿！支持派平反：9塊加碼到現在賺不少

76歲尹衍樑辭世震撼股民！從叛逆少年到商界傳奇 潤泰後續受關注

美股狂歡要落幕？兩大壞數據示警崩盤近了 網酸：喊2萬崩到現在快5萬

金融股被提款？AI狂潮下資金轉向科技股…網酸：現在買金融股幹嘛

相關新聞

純依流通市值加權收錄2000多支標的！解析台版全球ETF選股機制：與台灣50看總市值不同

iShares台灣即將推出的全球ETF追蹤專為其特別打造的客製化「s&p TIP global all cap index」，該指數規則大致基於收錄高達14000支股票的母指數sp bmi global index，旨在用較少持股獲得類似母指數的表現。

4萬點了還在11塊…00940估配息0.05元引不滿！支持派平反：9塊加碼到現在賺不少

元大台灣價值高息（00940）預計配發0.05元股息，引發股民熱議。雖然部分網友認為低檔加碼仍有利潤，但也有許多人對配息金額及股價表現表示不滿，批評其漲幅落後於市場表現。

00929單月飆21％「打趴0050」！網看傻：怎麼不說去年績效呢？

復華台灣科技優息（00929）單月績效飆升21%，超越元大台灣50（0050），引發股民熱議。由於其成分股專注於科技領域，包括聯發科等，吸引資金流入。部分網友雖讚揚其表現，但也警示勿只看單月成績，強調長期投資需謹慎評估。

ALL IN正二恐套更久！跌40%大盤回原點仍虧18.4% 專家：長抱要搭配平衡和加碼才能贏

很多人都知道，當大盤下跌時，正二需要承受更高的波動，但到底有多高，是兩倍嗎？也有些人覺得，正二下跌幅度較大無所謂，只要大盤長期向上，正二都一定能解套，但這長期需要多久，跟大盤一樣嗎？以上問題就直接讓數字來說話。 我針對各種不同正二的策略：

0050再漲破百元關卡 財經作家喊「這檔更猛」：股災一定借錢買

元大台灣50（0050）股價突破百元，引發市場關注。財經作家陳重銘建議投資0050正2，強調若看好台灣經濟長期增長，可利用槓桿型ETF放大報酬，但需考量自身風險承受度。夏綠蒂也提及定期定額及趁市場修正加碼的策略。

00631L 增持台積電個股至四成 貼近臺灣50指數單日正向2倍報酬目標

元大台灣50正2（00631L）為持續貼近臺灣50指數單日正向2倍報酬目標，針對台積電（2330）在臺灣50指數與加權股價指數占比差異，採增持台積電現貨策略進行調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。