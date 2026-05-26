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00631L 增持台積電個股至四成 貼近臺灣50指數單日正向2倍報酬目標

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
00631L與臺灣50指數、加權股價指數報酬率。資料來源：Bloomberg
00631L與臺灣50指數、加權股價指數報酬率。資料來源：Bloomberg

元大台灣50正2（00631L）為持續貼近臺灣50指數單日正向2倍報酬目標，針對台積電（2330）在臺灣50指數與加權股價指數占比差異，採增持台積電現貨策略進行調整。

截至5月19日，台積電於加權股價指數占比43.7%、於臺灣50指數占比60.9%，差異達17.2個百分點，持續為臺灣50成分股中，造成與加權股價指數報酬差異影響最大的個股。因此00631L採增持台積電現貨策略，以5月19日00631L申購買回清單所公布，持有台積電現貨39.63%、台指期160.87%，計算對台積電曝險約為110% ，接近兩倍曝險。

基於目前僅台積電在臺灣50指數與加權股價指數占比有顯著差異，00631L暫無進行其他調整策略的規劃。

元大投信表示，若是追蹤加權股價指數單日正向兩倍報酬，可單純透過台指期進行，且無須增持個股調整曝險，避免偏離，但00631L追蹤臺灣50指數單日正向兩倍報酬，未來持續以台指期為槓桿核心，搭配權值股現貨調整曝險，以追求與加權股價指數正向2倍有所差異的報酬表現。

同時，市場資金流向權值股推升市值型指數領漲表現，據彭博資訊統計至4月底，近十年臺灣50指數報酬率482%，超越加權股價指數報酬率的364%；若是透過00631L槓桿投資，在複利效果帶動下，報酬率3,311%，為臺灣50指數報酬率的6.9倍、加權股價指數報酬率的9.1倍。

在臺灣50指數與加權股價指數差異帶動下，00631L持續為台股槓桿ETF中規模與成交熱度第一，據證交所資料統計至5月22日，規模達1,500億元，今年以來成長1,100億元；自3月31日分割恢復交易以來，日均成交金額60.3億元，為槓桿型ETF第一，全體ETF第四，透過00631L參與台股行情的資金持續增加。

元大投信提醒，槓桿型ETF追蹤指數「單日」正向兩倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電

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