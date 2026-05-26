快訊

沈伯洋稱黃仁勳提Energy不是「Electricity」 蔣萬安用1句話反擊

今年首例女腦膜炎發燒、嘔吐2天亡 累計8例創10年新高

家裡太小不敢養貓？獸醫曝喵星人心中「小宅完美配置」：連浪貓都能適應

聽新聞
0:00 / 0:00

4萬點了還在11塊…00940估配息0.05元引不滿！支持派平反：9塊加碼到現在賺不少

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣價值高息（00940）公告預估將於115年6月9日除息，每受益權單位預估配發0.05元，並於115年5月25日收在11.73元。圖／聯合報系資料庫
元大台灣價值高息（00940）公告預估將於115年6月9日除息，每受益權單位預估配發0.05元，並於115年5月25日收在11.73元。圖／聯合報系資料庫

元大台灣價值高息（00940）公告預估將於115年6月9日除息，每受益權單位預估配發0.05元，收益分配發放日為115年7月1日。由於00940上市後話題不斷，這次配息公告再度引發股民熱議。

公告指出，00940本次預估配發金額為0.05元，不過實際配發金額仍可能與預估數字不同，將於115年6月5日正式公布。原PO也補充，00940在115年5月25日收盤價為11.73元。

部分網友認為，00940雖然表現不算突出，但若低檔有加碼，仍有一定報酬，留言表示「推，strong hold」、「九塊加碼到現在其實也賺不少了」、「00940 快樂領息就是您！」、「940也沒那麼差 其實還漲贏一堆股票」、「940放到現在也贏一堆亂買的散戶吧 真的沒這麼差」。

但也有不少人對配息金額與股價表現不滿，尤其相較近期台股與其他ETF大漲，00940仍被認為漲幅落後，留言直言「拉基」、「手搖飲一杯」、「0.05？你認真？」、「都四萬點了 他還在11塊」、「2萬多點發行 4萬3千點股價才漲1塊多 還有人以為自己賺很大 笑死」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 月配息 ETF

延伸閱讀

「好好講你的0050不好嗎？」清流君重砲回擊主動式商品信徒：被包裝成核心配置太荒謬！

台灣版VT費率恐逼近0.78％不便宜！清流君拆解利弊：但能省去30％非美股息稅成最大亮點

00929「噴噴噴」狂飆6.35％！股添樂驚呼：1個交易日直接超越2025全年漲幅

00929單月飆21％「打趴0050」！網看傻：怎麼不說去年績效呢？

相關新聞

4萬點了還在11塊…00940估配息0.05元引不滿！支持派平反：9塊加碼到現在賺不少

元大台灣價值高息（00940）預計配發0.05元股息，引發股民熱議。雖然部分網友認為低檔加碼仍有利潤，但也有許多人對配息金額及股價表現表示不滿，批評其漲幅落後於市場表現。

00929單月飆21％「打趴0050」！網看傻：怎麼不說去年績效呢？

復華台灣科技優息（00929）單月績效飆升21%，超越元大台灣50（0050），引發股民熱議。由於其成分股專注於科技領域，包括聯發科等，吸引資金流入。部分網友雖讚揚其表現，但也警示勿只看單月成績，強調長期投資需謹慎評估。

ALL IN正二恐套更久！跌40%大盤回原點仍虧18.4% 專家：長抱要搭配平衡和加碼才能贏

很多人都知道，當大盤下跌時，正二需要承受更高的波動，但到底有多高，是兩倍嗎？也有些人覺得，正二下跌幅度較大無所謂，只要大盤長期向上，正二都一定能解套，但這長期需要多久，跟大盤一樣嗎？以上問題就直接讓數字來說話。 我針對各種不同正二的策略：

00631L 增持台積電個股至四成 貼近臺灣50指數單日正向2倍報酬目標

元大台灣50正2（00631L）為持續貼近臺灣50指數單日正向2倍報酬目標，針對台積電（2330）在臺灣50指數與加權股價指數占比差異，採增持台積電現貨策略進行調整。

00929「噴噴噴」狂飆6.35％！股添樂驚呼：1個交易日直接超越2025全年漲幅

高股息ETF復華台灣科技優息（00929）昨日激漲6.35%，創下新高，顯示出市場的強勁回升。其成分股中有10檔亮燈，分析指出主要因「落後補漲」效應，未來表現仍有期待。

台灣版VT費率恐逼近0.78％不便宜！清流君拆解利弊：但能省去30％非美股息稅成最大亮點

台灣即將推出首檔「非美全球型ETF」，預估費率接近0.78%。這項新產品具稅務優勢，能為投資人省下30%非美股息稅，並解決海外配置的繁瑣問題，方便台灣投資人進行全球配置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。