4萬點了還在11塊…00940估配息0.05元引不滿！支持派平反：9塊加碼到現在賺不少

元大台灣價值高息（00940）公告預估將於115年6月9日除息，每受益權單位預估配發0.05元，收益分配發放日為115年7月1日。由於00940上市後話題不斷，這次配息公告再度引發股民熱議。

公告指出，00940本次預估配發金額為0.05元，不過實際配發金額仍可能與預估數字不同，將於115年6月5日正式公布。原PO也補充，00940在115年5月25日收盤價為11.73元。

部分網友認為，00940雖然表現不算突出，但若低檔有加碼，仍有一定報酬，留言表示「推，strong hold」、「九塊加碼到現在其實也賺不少了」、「00940 快樂領息就是您！」、「940也沒那麼差 其實還漲贏一堆股票」、「940放到現在也贏一堆亂買的散戶吧 真的沒這麼差」。

但也有不少人對配息金額與股價表現不滿，尤其相較近期台股與其他ETF大漲，00940仍被認為漲幅落後，留言直言「拉基」、「手搖飲一杯」、「0.05？你認真？」、「都四萬點了 他還在11塊」、「2萬多點發行 4萬3千點股價才漲1塊多 還有人以為自己賺很大 笑死」。

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