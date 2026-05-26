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00929單月飆21％「打趴0050」！網看傻：怎麼不說去年績效呢？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股多頭延燒帶動高股息ETF翻身，復華台灣科技優息（00929）因持股具備100%科技純度且高度集中科技族群，在聯發科、聯電與環球晶等成分股帶飛下近一個月績效飆高達21%。記者陳正興／攝影
台股多頭延燒帶動高股息ETF翻身，復華台灣科技優息（00929）因持股具備100%科技純度且高度集中科技族群，在聯發科、聯電與環球晶等成分股帶飛下近一個月績效飆高達21%。記者陳正興／攝影

台股多頭延燒，高股息ETF也跟著翻身。復華台灣科技優息（00929）近一個月績效飆高，因成分股高度集中科技族群，被點名短線表現勝過元大台灣50（0050）與部分主動式ETF，引發股民熱議。

報導指出，00929近一個月績效達21%，主因在於持股具備「100%科技純度」，包含聯發科聯電環球晶等科技與半導體相關成分股，在近期資金輪動下成為推升績效的關鍵。相較之下，0050因包含部分傳產與金融股，短線漲幅被認為受到拖累。

不少網友認為，這波00929確實吃到科技股輪動紅利，留言表示「還不是靠發哥」、「高股息也有這天...」、「屌打0050拖油瓶」、「929認錯轉性後超強」、「發哥，聯電帶飛一堆高股息」。

但也有網友提醒，不應只看單月績效，尤其00929過去也曾表現不佳，留言直言「1個月？」、「怎麼不說929去年績效？」、「投資只看1個月喔 什麼爛新聞」、「長期還是0050樂勝」、「說白了就是騙那些以為『被動』這個池子裡面大家做法都一樣的韭菜」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 0050元大台灣50 聯電 聯發科 環球晶

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