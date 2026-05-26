0050再漲破百元關卡 財經作家喊「這檔更猛」：股災一定借錢買

元大台灣50（0050）完成分割後，股價不到一年就衝破百元關卡，引發市場關注。對此，財經作家「不敗教主」陳重銘直呼「破百了，破百了，誰說正2不能存？」點出若看好台灣經濟長期成長，投資人除了定期定額0050外，也能買0050正2，還能放大報酬。

陳重銘在臉書表示，0050破百了，誰說正2不能存？他提到，市場上常見的觀念是，只要相信台灣經濟長期向上，就適合定期定額0050，但他也反問，既然對大盤長期走勢有信心，為何不考慮報酬放大的0050正2標的？

陳重銘進一步指出，市場上討論度最高的投資標的，不一定等於報酬率最高的選項，強調投資人應回到自身風險承受度與策略選擇，而非只跟隨熱門話題。他也提醒，0050正2為追求台灣50指數「單日正向2倍」報酬的槓桿型ETF，波動確實較高，如果心臟強度不高，可以做好資金配置，直言「只要是股災，我一定借錢進場買正2，去年賺了一間豪宅！」

ETF人氣王0050已正式突破百元關卡，讓不少投資人開始擔心進場成本太高。本站曾報導，財經部落客「夏綠蒂聊投資」認為，0050並不只是價格變高，而是反映出台灣企業獲利成長、AI需求升溫以及大型權值股表現強勢所帶動。

若想進場布局，夏綠蒂提出兩種方式。第一是透過定期定額，每月固定投入，不必刻意猜測高低點，也不用天天盯盤，交給時間去平均持有成本；第二則是趁市場明顯修正時加碼，像台股有時會受到外資賣超、地緣政治或美股走弱影響而出現大跌，若單日跌幅超過3%，反而可能成為不錯的進場時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。