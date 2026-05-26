ALL IN正二恐套更久！跌40%大盤回原點仍虧18.4% 專家：長抱要搭配平衡和加碼才能贏

很多人都知道，當大盤下跌時，正二需要承受更高的波動，但到底有多高，是兩倍嗎？也有些人覺得，正二下跌幅度較大無所謂，只要大盤長期向上，正二都一定能解套，但這長期需要多久，跟大盤一樣嗎？以上問題就直接讓數字來說話。

我針對各種不同正二的策略：

ALL IN正二（100%正二） 50/50（50%正二，50%現金） 70/30（70%正二，30%現金） 433（40%原型，30%正二，30%現金）

比較當大盤下跌時，不同配置下，「資產會縮水多少」、「大盤要反彈多少才能解套」、「大盤回到原點時資產會變多少」。

ALL IN正二

大盤下跌14%，正二下跌27%，資產縮水27%，解套需大盤上漲18%（大盤原點的1.67%），大盤回原點時的損益-2.85% 大盤下跌30%，正二下跌52%，資產縮水52%，解套需大盤上漲54%（大盤原點的7.92%），大盤回原點時的損益-10.85% 大盤下跌40%，正二下跌65%，資產縮水65%，解套需大盤上漲93%（大盤原點的15.79%），大盤回原點時的損益-18.4%

50/50（50%正二，50%現金）

大盤下跌14%，正二下跌27%，資產縮水14%，解套需大盤上漲16%（大盤原點的0%），大盤回原點時的損益0% 大盤下跌30%，正二下跌52%，資產縮水30%，解套需大盤上漲43%（大盤原點的0%），大盤回原點時的損益0% 大盤下跌40%，正二下跌65%，資產縮水40%，解套需大盤上漲67%（大盤原點的0%），大盤回原點時的損益0%

70/30（70%正二，30%現金）

大盤下跌14%，正二下跌27%，資產縮水19%，解套需大盤上漲17%（大盤原點的0.63%），大盤回原點時的損益-0.83% 大盤下跌30%，正二下跌52%，資產縮水39%，解套需大盤上漲47%（大盤原點的2.85%），大盤回原點時的損益-3.44% 大盤下跌40%，正二下跌65%，資產縮水51%，解套需大盤上漲76%（大盤原點的5.47%），大盤回原點時的損益-6.19%

433（40%原型，30%正二，30%現金）

大盤下跌14%，正二下跌27%，資產縮水14%，解套需大盤上漲16%（大盤原點的0%），大盤回原點時的損益0% 大盤下跌30%，正二下跌52%，資產縮水30%，解套需大盤上漲43%（大盤原點的0%），大盤回原點時的損益0% 大盤下跌40%，正二下跌65%，資產縮水40%，解套需大盤上漲67%（大盤原點的0%），大盤回原點時的損益0%

當大盤下跌時，正二的跌幅會產生「複利偏移」，我用最簡單粗暴的方式，當大盤下跌5%時，正二會下跌10%來模擬，可以看到正二的跌幅，不會是大盤的兩倍，且隨著跌幅越大，會偏離兩倍越遠。

「ALL IN正二」遇到大跌時，會需要花最長的時間解套，以大盤下跌40%為例，即使大盤已經反彈回原點，「ALL IN正二」的損益仍然在-18.4%尚未解套，要完全解套需要大盤上漲93%，等於大盤回到原點後，還要再上漲15.79%。

如果假設大盤的年化報酬率為10%來看的話，等於ALL IN原型的人已經解套了，但ALL IN正二的人還需要再多花一年半才能解套。

「50/50」會透過再平衡讓曝險維持在100%，所以效果會完全等同於ALL IN原型，當大盤反彈回原點時，ALL IN原型跟50/50都會同時解套。

「70/30」則是讓曝險維持在140%。跟「ALL IN正二」一樣，曝險越高就需要花越長的時間解套，當大盤下跌40%，大盤需要上漲76%，大盤回到原點後，還要再上漲5.47%才能解套。

「433」跟「50/50」其實是相同的概念，正二跟現金都是維持1：1，因此曝險都是維持在100%，所以效果也會跟ALL IN原型相同。

但433的好處是，不用平衡的原型占比較高，需要再平衡的占比較少，除了操作壓力較小外，會因為再平衡所造成的耗損也會比較少。

以上的方式，都需要等到大盤漲回原點，或是超過原點後才有辦法解套，雖然下跌時都有持續買進正二，但都只能算是「平衡」而不是「加碼」，如果要能提早解套，必需要做到「加碼」才行。

在「50/50」的策略中，當大盤下跌40%時，其實現金只動用了20，還有30是沒有動用到的，所以是還有空間可以做到「加碼」。

我們可以透過「金字塔加碼」的方式，讓大盤跌到40%時剛好用完現金，當大盤每下跌5%加碼一次，第一次加碼1倍、第二次加碼2倍、第三次加碼3倍...以此類推。

使用「50/50+金字塔加碼」後的結果：

大盤下跌14%，正二下跌27%，資產縮水13%，解套需大盤上漲16%（大盤原點的0%），大盤回原點時的損益0% 大盤下跌30%，正二下跌52%，資產縮水30%，解套需大盤上漲34%（大盤原點的-6.28%），大盤回原點時的損益8.04% 大盤下跌40%，正二下跌65%，資產縮水44%，解套需大盤上漲40%（大盤原點的-15.58%），大盤回原點時的損益28.46%

當大盤下跌40%時，在原本「50/50」大盤需上漲67%，大盤回到原點時才能解套，但加了「金字塔加碼」後，大盤只需上漲40%，大盤還在原點的-15.58%就能解套。當大盤回到原點時，還能多賺28.46%。

由於下跌時是「加碼」而不是只是「平衡」，所以曝險比例會隨著下跌越來越高，初始的曝險比例為100%，等到大盤下跌40%時會用光現金，曝險比例會達到200%，所以也可以說這是一種「動態曝險」的平衡方式。

很多人在討論正二能不能長期持有，其實能不能長期持有跟正二本身無關，跟正二的配置方式關係比較大。

如果認為原型可以ALL IN，所以正二也可以ALL IN，那就必須接受經歷大跌後，當原型已經解套時，正二很有可能都還沒有解套，回血速度會比原型慢。

但如果正二有搭配「平衡」或是「加碼」的策略，效果可以跟原型相同，甚至更好，如果認為原型可以長期持有，正二當然也有辦法可以長期持有。

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