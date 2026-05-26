00929「噴噴噴」狂飆6.35％！股添樂驚呼：1個交易日直接超越2025全年漲幅

＊原文發文時間為2月17日

今天台股漲1376點創新高，所有ETF不管主動被動，幾乎都跟著創新高。

但是最瘋狂的，莫過於復華台灣科技優息（00929），這檔高股息ETF居然可以一天漲6.35%。

實在太殘忍了，這檔高股息ETF，整個2025年也就漲「4.95%」，結果今天１個交易日就漲「6.35%」。

所以今天00929到底在瘋什麼？原來它的50檔成份股中，竟然有「10檔」亮燈，包含聯電、發哥、力成、環球晶、光寶科、仁寶、宏碁、順達、頎邦、日電貿等。

這批股票上漲的原因，幾乎離不開四個字「落後補漲」。

去年底至今，我們不斷提到對高股息ETF可以多點耐心，因為AI遲早會輪動到這批高股息的股票上，尤其這檔00929去年底經過大改，體質也完全不同了。

例如它今年以來漲幅，短短不到半年時間，已經漲超60%，幾乎不像是高股息ETF了。

其實00929這波主升段就從4月開始，近2個月漲了56%。蝦仁豬心的是，它掛牌以來到3月底，整整2年10個月的時間，也就漲46%。

也就是說，過去這2年多都沒買也沒關係，只要4月開始買，績效就能贏過去2年10個月；可惜大多數人都沒熬過漫長的盤整時間，還沒來的及等到這段噴出就已經賣光了。

當然現在最重要的問題是，這批高股息ETF落後補漲的行情結束了嗎？

我覺得還沒結束，還有得走。所以現在手上還有高股息ETF的股民，沒有必要急著換車，這批高股息ETF開始活躍的時間，可能才剛開始。

而且我認為，接下來它們的配息預料也會慢慢大方起來。

不會輸啦！

（美債表示：我們也沒輸...）

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