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台灣版VT費率恐逼近0.78％不便宜！清流君拆解利弊：但能省去30％非美股息稅成最大亮點

聯合新聞網／ 綜合報導
清流君引述市場消息透露，主打全球分散配置、類似VT功能的新型台股ETF「貝萊德iShares安碩世界股票ETF基金」預計於今年7、8月在台上市，該檔產品採不配息設計且初期總費用率預估可能接近0.78%。記者許正宏／攝影
清流君引述市場消息透露，主打全球分散配置、類似VT功能的新型台股ETF「貝萊德iShares安碩世界股票ETF基金」預計於今年7、8月在台上市，該檔產品採不配息設計且初期總費用率預估可能接近0.78%。記者許正宏／攝影

美股指數位居歷史高檔，引發不少長線投資人對於未來報酬大縮水的集體焦慮...

財經KOL清流君在直播中特別提醒，高估值環境對大眾的真正啟發，在於做長期退休與財務獨立規劃時，絕對不應該盲目地拿過去10年美股年化15%、或台股年化20%的驚人報酬率直接往未來外推。

他指出，在目前的位階下，投資人必須理性降低對未來10年的年化報酬預期，而若擔心台美大盤估值過高，最穩健的解法就是透過「全球分散配置」與「定期再平衡」來規避市場均值回歸的潛在風險

就在市場苦尋本土全球配置工具之際，清流君也搶先透露了相關人士的最新市場消息，指出今年7、8月期間，台灣即將迎來首檔「非美全球型ETF」商品，而隨著市場開始猜測與傳出該檔可能為「貝萊德iShares安碩世界股票ETF基金」的消息，更讓引頸期盼的股民驚呼：台灣版VT（全球股票ETF）可能真的即將登場，這也是台灣ETF市場邁向成熟的一大進步。

清流君也進一步針對該檔新型全球ETF拆解目前已知的具體細節與利弊：

在產品架構與成本上，該檔ETF將採取「不配息」的設計，初期預估的純管理費用率約在0.6%至0.7%之間，如果再加計物權募集與上市的其他費用，預估整體的初期總成本可能會接近0.78%。

清流君直言，這檔ETF最大的缺點就在於費用率並不便宜，畢竟相比海外原生的VT（費用率僅0.06%）高出不少，且初期採取最佳複製法而非完全複製法，投資人也需要特別留意其可能產生的追蹤誤差。

不過，這檔台版世界股票ETF卻在架構上藏有極大的本土優勢。

清流君分析，其最大亮點在於具備特殊的「稅務優勢」，一般台灣人若透過海外券商或複委託購買美國掛牌的全球型ETF，當非美洲國家的股票配息進到美國ETF、再配給台灣人時，會被美國政府間接層層扒皮、預扣高達30%的股息稅...

然而，這檔直接在台灣上市的全球型ETF，因為是直接持有非美股票，很有機會能直接省去非美股息經過美國ETF時「多被扣除的那一層30%股息稅」，預估每年可因此幫投資人省下0.2%至0.3%的稅務拖累，正好能大幅抵消其較高的費用率

此外，該檔產品在本地還具備「直接在台灣的銀行進行資產認列」以及「直接參與股票質押開槓桿」等海外券商無法比擬的便利性。

清流君總結指出，雖然這檔ETF對熟悉海外券商、極度在意低成本的重度老手來說吸引力有限，但它卻非常適合「想要做一部分全球分散配置，但同時又懶得處理繁瑣的海外換匯、複委託流程，或是害怕面對美國高額遺產稅問題」的投資人。

這檔台版全球ETF的催生，無疑為台灣投資人打通了一條更為便利的國際資產配置捷徑。

◎感謝 清流君 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

VT 美股 指數 ETF

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