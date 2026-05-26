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0050何時停利才不會賣飛？清流君踢爆擇時真相：全倉留在市場「不變應萬變」堪比上帝策略

聯合新聞網／ 綜合報導
清流君強調無論是台股、美股或美債市場，100%全倉幹入的「買入並持有（Buy and Hold）」才是PR90以上的上帝策略。記者曾學仁／攝影
清流君強調無論是台股、美股或美債市場，100%全倉幹入的「買入並持有（Buy and Hold）」才是PR90以上的上帝策略。記者曾學仁／攝影

台股指數居高不下，不僅新進散戶焦慮，許多已經獲利的投資人也開始坐立難安...

財經KOL清流君在直播中指出，不管是身邊的親朋好友還是現實中的粉絲，近期最常問他的問題就是「0050 All in之後，到底該什麼時候出場減碼、停利賣出，才不會接下來一段行情跟不到、不小心賣飛？」對此，清流君特別運用了學術研究與歷史數據，針對進出場擇時策略（Value Timing）進行深度回測，用實證數據正面回應股民的焦慮。

清流君首先引用研究數據指出，若將市場的席勒本益比（CAPE）依昂貴到便宜分成五組進行觀察，估值確實對股市的長期報酬具備深刻的預測能力。

歷史實證顯示，當本益比（CAPE）大於22倍、處於估值最貴的一組時，未來10年美股的年化超額報酬僅約3%左右；相反地，當CAPE低於10.7倍、處於最便宜的一組時，未來10年的年化超額報酬則超過10%。

數據呈現非常漂亮的單調震盪階梯形狀，證明估值越便宜、未來長期報酬越高。

然而，清流君隨即拋出反直覺的實證結論，強調這「絕對不代表」投資人靠著天真的直覺，在高估時減碼、低估時加碼，就能穩定打敗100% All in的買入並持有（Buy and Hold）策略

他點破背後有兩大關鍵落後原因：

股市存在嚴重的「估值飄移」現象

亦即市場的估值中樞本身是會平移往上移動的。

美股自1960、1970年代起就一直在演繹估值中樞往上飄移的規律，而台股也極為類似，在2020年以前大致圍繞著23倍的中位數進行均值回歸，但2020年開始估值就一路往上飄移到了現在的快50倍，完全沒有回跌的均值回歸趨勢。

這導致擇時策略在過去60年內（1958-2015）因訊號不斷提示市場太貴，使得投資人開出落後訊號而長期嚴重低配股票，平均股市持股倉位僅剩89%，平白錯失大段超額報酬。

該策略在短期時間尺度上
本質上是和股市的趨勢動能（Momentum）對幹

清流君表示，擇時策略往往在市場大漲、趨勢還很強的時候太早下車減碼，或在市場大跌、跌勢還沒結束時太早逆勢加碼，頻繁進出下不僅要承擔更重的交易成本，實證後的風險調整後報酬（夏普值，Sharpe Ratio）更是完全沒有優於All in。

清流君進一步透露，自己同樣將這套擇時邏輯回測了台股與美債市場，發現前幾年台灣極為盛行的「看殖利率高低存債、賺公債價差」言論，在美債歷史實證中也是無效且很不穩定的，近代跨市場的回測績效最終通通遭到Buy and Hold反超。

「你All in 100%全倉幹入、買了就不動留在市場，其實就是堪比上帝的策略，績效已經是PR90以上，不需要再進進出出」

清流君呼籲投資人，不要把長線規劃的估值指標誤當成短線進出場的訊號

而針對大家最關心的台股當前位階，清流君也大方公開最新的回測訊號，顯示今年5月份台股的價值與動能綜合訊號算下來大約落在99點多%，依然叫大家維持接近100%的水平，依舊是All in到底、全倉留在市場。

◎感謝 清流君 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 停利 0050元大台灣50 ETF 大盤

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