大盤4萬3賣飛認錯追回？股添樂曝「82分配」：80%長抱0050、00935、00646不預設高點

＊原影片時間5月24日。

兩天狂飆強彈2000點！AI變現速度狠甩悲觀預測

台股大盤近期震盪劇烈，加權指數在短短一週內歷經修正接近5%後，又在短短兩個交易日之內瘋狂回彈超過2000點，再度逼近4萬2000點的歷史新高，面對市場極端的「 三溫暖 」行情，網路社群甚至出現「 本來寫好辭職信，最後一刻趕快撕掉 」的熱門梗圖。

財經YouTuber股添樂對此指出，現階段台股明顯處於極高位置的「 右上角 」，許多踏空的投資人正陷入該不該「 認錯追高 」的嚴重理財焦慮。

針對盤勢兩天內強彈兩千點的關鍵，股添樂分析，核心動能來自於AI基本面變現速度超乎預期。

首先，AI模型三巨頭之一的Anthropic，旗下擁有知名產品Claude，本季居然提早實現獲利，狠甩市場原本預期2028年才賺錢的悲觀預測。

股添樂強調，既然砸大錢訓練模型能賺到錢，科技巨頭未來的資本支出就更不可能縮手，這對台灣硬體供應鏈是長期利多。

此外，AMD執行長近期宣布將在台灣加碼投資100億美元打造Helios機架級AI平台，直接點火日月光、力成、新興、南電、景碩、緯穎、緯創及英業達等台灣科技股集體飆上漲停。

瘋狂開槓桿埋兩大隱憂！美債殖利率與融資餘額暴增

儘管基本面強勁，股添樂也提醒市場不可忽視的「 兩大隱憂 」。

第一是美債殖利率持續飆升，長天期20年期殖利率已站上5%以上，10年期也逼近4.6%，市場討論的劇本已從降息幾碼，演變成「 維持利率不動甚至升息 」，這項因素至今尚未被市場完全定價。

第二則是台股融資餘額已急速衝破5200億元大關，單日甚至大增111億元，這種全民開大槓桿的瘋狂程度直追韓國，美銀牛熊指標也已步入過熱區間。

80%資金鎖定被動型ETF！硬著頭皮長抱核心資產

面對既不敢盲目追高、又不想錯過長線大行情的兩難困境，股添樂也公開他個人的「 兩塊部位 」防禦性架構。

他建議投資人將資金劃分為「 長抱部位 」與「 彈性部位 」，並依個人風險承受度調配比例，而他自己則是採取「 80%長抱部位搭配20%彈性部位 」的黃金組合。

股添樂解釋，佔比80%的「長抱部位」應鎖定追蹤台灣50指數的元大台灣50（0050）、科技型的野村臺灣新科技50（00935）或美股標普500的元大S&P500（00646）等被動型ETF。

這塊部位的核心精神是「 硬著頭皮待在市場，不預設立場去躲下跌 」，透過定期定額克服恐高心理，死守AI與企業獲利長線成長的紅利。

20%彈性部位滿足手癢！資金輪動二線低估值個股

至於另外20%的「 彈性部位 」，則是為了滿足每天看盤、手癢想操作的投資人，可靈活配置於主動選股或具有落後補漲題材的個股。

股添樂觀察，當一線大東西、高單價龍頭股漲不動時，資金就會開始輪動到估值偏低、有新題材的小東西。

例如台積電生意暢旺帶動最上游的矽晶圓需求，環球晶、台勝科表現亮眼，基期相對低的合晶便具備新題材的想像空間。

另外像前幾年被罵慘的復華台灣科技優息（00929），今年含息漲幅竟高達50%並創新高，背後原因正是成分股中許多具備AI轉型題材的二線傳產與科技股啟動了強勢的落後補漲。

股添樂總結，台股衝上4萬2000點，高估值與泡沫風險確實存在，但在世紀最強AI題材落地變現的支撐下，大盤要暴跌的機會並不多。

善用「 80%長抱被動ETF 」卡位大盤、加上「 20%主動靈活部位 」追逐落後補漲的轉型股，才是現階段不用牙根一咬盲目追高的最佳解方。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。