「好好講你的0050不好嗎？」清流君重砲回擊主動式商品信徒：被包裝成核心配置太荒謬！

近期台股主動式ETF熱度高漲，引發市場正反兩派激烈論戰。

財經KOL清流君在最新直播中拋出震撼彈，公開呼籲財經媒體與KOL投資達人們應該適可而止，不要為了盲目追求人氣與流量，持續宣傳被他定位為「韭菜商品」的主動式ETF，直言這種台灣特有的投資亂象不應該再被助長。

清流君更在直播中透露，日前他去超商取貨被認出來時，曾有主動式ETF的信徒粉絲當面苦勸他「不要再攻擊主動式ETF了，好好講你的元大台灣50（0050）不好嗎？」對此，他重砲回應強調，一個金融產品如果被包裝成可以讓投資人長期持有的核心配置，就絕對不能只拿短期的帳面績效來解讀。

真正決定投資成敗的，是必須回到費用、風險、可重複性、持續性以及投資人是否抱得住等嚴謹的長期維度。

為了打破市場對主動管理的盲目崇拜，清流君也向所有信徒預告，改天他將會親自把台股過去20年來、多達三四百檔的主動式基金長期績效全部做實證整理。

他強調，大家應該一起用客觀數據來窺探，這類主動管理在長期下來到底是真的具備「神操作」與超額報酬，還是僅僅只是在多頭行情大好時，大家一起飛、航道對了的曇花一現，等到大水退去才發現誰沒穿內褲。

◎感謝 清流君 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。