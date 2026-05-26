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00406A今開募 結合掩護性買權策略爭取報酬兼顧風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2026年加權指數一度突破42,000點，隨後因國際股市回檔而陷入震盪，投資人充斥FOMO（fear of missing out）與「居高思危」兩種情緒拉扯：一方面不想錯過行情，另一方面又擔心獲利回吐。為此，中國信託投信推出主動中信台灣收益（00406A），以主動式操作結合掩護性買權（Covered Call）策略，26日至28日展開募集，提供投資人爭取超額報酬兼顧風險控管的新解方。

今年受惠AI衍生需求旺盛，台股相關供應鏈獲利前景佳，帶動加權指數大漲。但美伊戰爭尚未止歇，通膨壓力仍存，投資人擔憂下半年美國聯準會恐轉向升息，也使近期股市陷入盤整；且因指數處於高檔，震盪幅度遠較以往劇烈。投資人想趁多頭行情時，尋求強勢股的高成長潛力，但當成長股進入回檔修正期，帳面虧損的心理壓力，往往也令人難以承受。

中信投信推出00406A以主動式操作結合掩護性買權策略，推出「收益＋成長」雙軌並行的新解方。所謂掩護性買權，就是先持有一籃子台股、或與台股高度連動的部位，同時把未來一段上漲空間先賣給市場，換回一筆立即到手的現金，這筆現金就叫「權利金」。

00406A經理人張書廷指出，掩護性買權策略的第一個價值，是把現金流來源從單一路徑升級成多元路徑。過去投資人熟悉的是股息，但台灣上市櫃公司配息月份高度集中，淡旺季落差明顯，即使投資人持有高股息ETF，也常受除息淡旺季影響而使現金流波動。相較之下，掩護性買權的權利金可以依合約頻率（例如週、月）滾動操作，讓現金流分布更有機會趨於均衡。

第二個價值，是在市場回檔時多一塊「緩衝墊」。在此仍須強調，掩護性買權不是保險，不會讓投資人的資產完全不跌，但它的邏輯是先把權利金收進來，當市場修正導致股票部位承受下跌時，這筆權利金能用來抵消部分資本損失、降低波動帶來的衝擊。根據回測[3]，加入掩護性買權的台股策略，近五年的最大回撤幅度，會相對低於單純持有加權指數。

第三個價值，是可以把投資人最難熬的「震盪」，轉變成可能的收益來源。因選擇權權利金與市場波動度變化具關聯性，當市場波動拉高時，權利金提升的機率也相對增加。換言之，當盤勢震盪越劇烈，越多人想用選擇權做避險或布局，這也是為什麼在高檔震盪的環境下，掩護性買權會被視為一種「化波動為收益」的好策略。

張書廷表示，00406A並非僅著眼於權利金收入，另也會透過嚴選「三好」標的，力求掌握台股成長趨勢，為投資人掌握超額報酬的機會。首先篩選「好產業」，意即以外銷訂單等前瞻訊號作為觀察指標，鎖定具長線動能的關鍵產業；其次鎖定「好公司」，聚焦股利連續成長企業，這類公司往往具備較佳的獲利能力與治理品質；最後是「好股價」，透過結合ROIC、ROE等獲利與資本報酬指標，搭配近六個月與近12個月報酬率動能，順勢挑選趨勢強勢股。

此外，為在收取權利金與保留上漲空間之間取得平衡，00406A亦採取更具彈性的操作設計，掩護性買權部位可依市況調整，名目本金範圍0%至25%，在追求權利金收益與參與股市上漲之間動態拿捏。同時，選擇權策略涉及隱含波動度研判、風險指標與保證金管理等專業門檻，交由投信專業團隊執行，讓投資人不必自行操作，也能參與策略優勢。期能在波動成為市場常態的環境下，為投資人開闢一條兼顧收益與成長的新道路，讓資產配置不再只能在「高股息」與「高成長」之間二選一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國聯準會 投資人 台股

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