主動型瘋Covered Call！詹璇依拆解權利金優勢：看最新00406A與現行00400A、00401A抗震祕訣

財經主持人詹璇依在影音內容中指出，最近很多主動式商品開始喜歡加入所謂的「Covered Call（掩護性買權）」，也就是透過加入「權利金」這件事來達成讓投資人能穩定獲得息收的目標。

她特別告訴各位，權利金其實具備以下三大好處：

可以被當作「震盪時期的按摩椅」

詹璇依說明，在台股位居高檔時，市場波動與震盪往往越大，但權利金的好處就在於，當波動與震盪越大時，能夠收到的權利金反而越多。因此，在大家擔心市場波動震盪的時候，投資人反而可以開心，因為權利金能為你帶來更多的收入。

可被視為最大優勢 「不用賣股的現金流」

她分析，大部分的息收來源，第一種是靠公司的配息，第二種則是靠賣股得到的資本利得才能分給投資人。

然而，有了權利金這筆額外收益後，不需要賣出股票也同樣能產生現金流。

因此，經理人也不會為了追求息收，而被迫只能去買那些雖然殖利率較高、卻缺乏成長性的股票。

在市場下行時 可將權利金當成「防護氣墊或安全氣囊」

詹璇依提醒，雖然權利金這件事沒辦法直接幫你抵擋市場下行的幅度，也沒辦法讓股票跌得比較少，但因為你擁有權利金的收入，所以它可以幫忙抵消在下跌時的部分虧損，是一個能讓投資人更有安全感的來源。

詹璇依更進一步指出，適逢現在的報稅季，權利金收入還具備一個最大優勢，那就是「不用課稅也免二代健保」，這點在報稅季節讓投資人特別有感。

目前市場上除了原有的主動國泰動能高息（00400A）以及主動摩根台灣鑫收（00401A）之外，最新由中信投信推出的主動中信台灣收益（00406A）同樣主打成長跟息收兼具。該檔ETF透過將七成資金放在優質好的科技動能成長股，其餘部分則由經理人彈性運用策略，藉此達成月月配、成長與息收兼具的投資效果。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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