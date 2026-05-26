記者急電採訪！不敗教主拆解00406A特色：股息、資本利得、權利金三重收益不一樣

昨天下午我開車去圓山飯店游泳，結果東森的記者打電話來，說要採訪一檔「很不一樣的ETF」，只好隨便下水游兩下，就趕快回家努力研究。原來記者是要問中信台灣收益成長主動式ETF（00406A），這一檔有哪裡不一樣呢？

一般的ETF都是買進成分股，然後「領股利，賺資本利得」，但是隨著股市越來越高，股票的殖利率也跟著縮水，而且很多股價都漲到天花板了，還有上漲的空間嗎？萬一下跌怎麼辦？有保護傘會不會比較好？

台灣的除權息旺季是6~9月，過了之後ETF領到的股利會少很多，月配型的ETF，要如何產生穩定的現金流？00406A納入了掩護性買權（Covered Call），結合現貨與選擇權的投資策略，在買進或持有成分股的同時，賣出相同股票的買權，透過權利金來增加收益（可以用來配息），降低整體持股成本，並在市場波動時提供下檔保護。

拿老師我新買的「豪窄」來舉例，我可以放著賺租金收益，並等待房價的上漲，就像是00406A買進績優的成分股，賺取「股利 + 資本利得」。然後我想要增加收入，就把豪窄的「優先購買權」租給有興趣的投資客，不管他最後有沒有買，每個月都要付給我一筆錢，這就是 00406A 額外創造出的「權利金收入」。

00406A的設計就是：股息 + 資本利得 + 權利金。權利金可以拿來配息，增加並穩定ETF的殖利率，而且不用當成所得來繳稅，對於高資產人士是好消息喔。那麼，權利金有缺點嗎？不會有穩賺不賠的商品啦！

例如：我花3630萬買的豪窄，因為小編跟我苦苦哀求，我設定4000萬給小編優先購買，但是小編要給我權利金，不然我就賣給別人。一旦房價升到4000萬，小編可以把我的房子買下來，我不能拒絕，往後如果房價漲到4500萬，小編就賺到500萬，也就是我少賺了！

ETF在賺取權利金的同時，也存在少賺的隱憂。當然00406A也注意到這些問題，所以會將70%以上的資金，優先投資獲利能力強、股利具高成長性的產業龍頭公司。收取權利金的「掩護性買權策略（Covered Call）」，控制在名目本金的 0% ~ 25%，不會全部歐印。

這是一檔主動型的ETF，經理人會根據大盤的高低與波動率，主動調整股票現貨與選擇權部位的配置，在股市活回檔時，因為有權益金的收入，可以提供低檔的保護，並穩定的配息。00406A為月配息，第一次評價日是7/15，最快配息應該是8月（預估）。

今天就先跟大家聊一下「掩護性買權策略」，00406A真的不一樣。

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