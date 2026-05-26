大盤飆1376點創歷史新高！低價市值型00905突圍大漲4.53％…股價衝上26.55元

受惠美伊談判釋出正面訊號、美債殖利率走低，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起AI熱潮，台股25日多頭氣勢全面升溫。在權王台積電領軍，以及聯發科、聯電雙雙亮燈漲停帶動下，加權指數終場大漲1,376.43點，收在43,644.40點，改寫歷史收盤新高，成交值放大至1兆3,013億元。大盤攻勢凌厲，不僅外資現貨買超495億元，也推升指標權值ETF元大台灣50（0050）收在100.80元，正式站上百元大關。

隨著台股屢創新高，價格相對親民、適合小資族布局的30元以下台股市值型ETF，表現同樣受到市場關注。根據CMoney統計，昨日30元以下漲幅前五大台股市值型ETF中，除了近期備受矚目的主動式ETF外，具備Smart

Beta選股邏輯的指數型ETF也成功突圍，顯示在多頭行情中，並非只有主動式商品能夠掌握行情，透過因子篩選與指數化紀律布局的ETF，同樣具備參與漲勢與爭取超額報酬的能力。

觀察昨日漲幅排行，富邦旗艦50（009802）以7.15%的單日漲幅居冠，主動第一金台股優（00994A）、主動國泰動能高息（00400A）及主動群益台灣強棒（00982A）分別上漲5.27%、4.82%與4.77%；FT臺灣Smart（00905）也上漲4.53%，收在26.55元。若拉長期間觀察，009802今年以來及近一年漲幅分別達74.42%、108.49%；00905則達52.59%、104.07%，顯示低價ETF在本波多頭行情中累積漲幅相當可觀。

值得留意的是，榜單中除主動式ETF表現亮眼外，009802與00905兩檔具Smart

Beta成分的指數型ETF也同步進榜。進一步觀察成分配置，009802並未納入台積電，漲勢主要反映其他權值股與成分股輪動；00905則將台積電權重維持在約30%左右，能參與本波由半導體與AI族群領軍的主流行情，同時透過多因子選股機制分散至其他具動能、品質或市值特色的標的，有助降低單一個股集中風險。

展望後市，台股在先前創下42,408點前高後一度回測月線，所幸在4萬點大關獲得支撐；如今在外資回補、融資追價力道轉強，以及蘇姿丰與黃仁勳相繼來台帶動新一波AI題材發酵下，指數走勢明顯優於市場預期。法人認為，電子指數開高走高並續創新高，缺口未補下仍屬強勢格局，本波行情有機會進一步挑戰45,000至46,000點。不過指數急漲後震盪恐加劇，投資人仍宜留意追高風險，並可透過具Smart

Beta機制與分散配置特色的ETF，以紀律化方式參與台股多頭行情。

30元以下台股市值型ETF漲幅前五強

股票代號 股票名稱 收盤價

(元) 昨日

漲幅

(%) 本月

漲幅

(%) 今年

以來

漲幅

(%) 近一

年漲

幅(%) 009802 富邦旗艦50 19.64 7.15 26.87 74.42 108.49 00994A 主動第一金台股優 18.57 5.27 12.55 00400A 主動國泰動能高息 14.57 4.82 14.36 00982A 主動群益台灣強棒 23.72 4.77 13.76 62.35 136.02 00905 FT臺灣Smart 26.55 4.53 16.81 52.59 104.07

資料來源：CMoney 資料日期：2026.05.25

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。