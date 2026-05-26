大盤飆1376點創歷史新高！低價市值型00905突圍大漲4.53％…股價衝上26.55元
受惠美伊談判釋出正面訊號、美債殖利率走低，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起AI熱潮，台股25日多頭氣勢全面升溫。在權王台積電領軍，以及聯發科、聯電雙雙亮燈漲停帶動下，加權指數終場大漲1,376.43點，收在43,644.40點，改寫歷史收盤新高，成交值放大至1兆3,013億元。大盤攻勢凌厲，不僅外資現貨買超495億元，也推升指標權值ETF元大台灣50（0050）收在100.80元，正式站上百元大關。
隨著台股屢創新高，價格相對親民、適合小資族布局的30元以下台股市值型ETF，表現同樣受到市場關注。根據CMoney統計，昨日30元以下漲幅前五大台股市值型ETF中，除了近期備受矚目的主動式ETF外，具備Smart
Beta選股邏輯的指數型ETF也成功突圍，顯示在多頭行情中，並非只有主動式商品能夠掌握行情，透過因子篩選與指數化紀律布局的ETF，同樣具備參與漲勢與爭取超額報酬的能力。
觀察昨日漲幅排行，富邦旗艦50（009802）以7.15%的單日漲幅居冠，主動第一金台股優（00994A）、主動國泰動能高息（00400A）及主動群益台灣強棒（00982A）分別上漲5.27%、4.82%與4.77%；FT臺灣Smart（00905）也上漲4.53%，收在26.55元。若拉長期間觀察，009802今年以來及近一年漲幅分別達74.42%、108.49%；00905則達52.59%、104.07%，顯示低價ETF在本波多頭行情中累積漲幅相當可觀。
值得留意的是，榜單中除主動式ETF表現亮眼外，009802與00905兩檔具Smart
Beta成分的指數型ETF也同步進榜。進一步觀察成分配置，009802並未納入台積電，漲勢主要反映其他權值股與成分股輪動；00905則將台積電權重維持在約30%左右，能參與本波由半導體與AI族群領軍的主流行情，同時透過多因子選股機制分散至其他具動能、品質或市值特色的標的，有助降低單一個股集中風險。
展望後市，台股在先前創下42,408點前高後一度回測月線，所幸在4萬點大關獲得支撐；如今在外資回補、融資追價力道轉強，以及蘇姿丰與黃仁勳相繼來台帶動新一波AI題材發酵下，指數走勢明顯優於市場預期。法人認為，電子指數開高走高並續創新高，缺口未補下仍屬強勢格局，本波行情有機會進一步挑戰45,000至46,000點。不過指數急漲後震盪恐加劇，投資人仍宜留意追高風險，並可透過具Smart
Beta機制與分散配置特色的ETF，以紀律化方式參與台股多頭行情。
30元以下台股市值型ETF漲幅前五強
|股票代號
|股票名稱
|收盤價
(元)
|昨日
漲幅
(%)
|本月
漲幅
(%)
|今年
以來
漲幅
(%)
|近一
年漲
幅(%)
|009802
|富邦旗艦50
|19.64
|7.15
|26.87
|74.42
|108.49
|00994A
|主動第一金台股優
|18.57
|5.27
|12.55
|00400A
|主動國泰動能高息
|14.57
|4.82
|14.36
|00982A
|主動群益台灣強棒
|23.72
|4.77
|13.76
|62.35
|136.02
|00905
|FT臺灣Smart
|26.55
|4.53
|16.81
|52.59
|104.07
資料來源：CMoney 資料日期：2026.05.25
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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