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大盤飆1376點創歷史新高！低價市值型00905突圍大漲4.53％…股價衝上26.55元

聯合新聞網／ 綜合報導
台股25日暴漲1376.43點創歷史新高，帶動30元以下低價台股市值型ETF表現亮眼，其中FT臺灣Smart（00905）昨日上漲4.53%收在26.55元，今年以來與近一年漲幅分別高達52.59%與104.07%。記者許正宏／攝影
台股25日暴漲1376.43點創歷史新高，帶動30元以下低價台股市值型ETF表現亮眼，其中FT臺灣Smart（00905）昨日上漲4.53%收在26.55元，今年以來與近一年漲幅分別高達52.59%與104.07%。記者許正宏／攝影

受惠美伊談判釋出正面訊號、美債殖利率走低，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起AI熱潮，台股25日多頭氣勢全面升溫。在權王台積電領軍，以及聯發科、聯電雙雙亮燈漲停帶動下，加權指數終場大漲1,376.43點，收在43,644.40點，改寫歷史收盤新高，成交值放大至1兆3,013億元。大盤攻勢凌厲，不僅外資現貨買超495億元，也推升指標權值ETF元大台灣50（0050）收在100.80元，正式站上百元大關。

隨著台股屢創新高，價格相對親民、適合小資族布局的30元以下台股市值型ETF，表現同樣受到市場關注。根據CMoney統計，昨日30元以下漲幅前五大台股市值型ETF中，除了近期備受矚目的主動式ETF外，具備Smart

Beta選股邏輯的指數型ETF也成功突圍，顯示在多頭行情中，並非只有主動式商品能夠掌握行情，透過因子篩選與指數化紀律布局的ETF，同樣具備參與漲勢與爭取超額報酬的能力。

觀察昨日漲幅排行，富邦旗艦50（009802）以7.15%的單日漲幅居冠，主動第一金台股優（00994A）、主動國泰動能高息（00400A）及主動群益台灣強棒（00982A）分別上漲5.27%、4.82%與4.77%；FT臺灣Smart（00905）也上漲4.53%，收在26.55元。若拉長期間觀察，009802今年以來及近一年漲幅分別達74.42%、108.49%；00905則達52.59%、104.07%，顯示低價ETF在本波多頭行情中累積漲幅相當可觀。

值得留意的是，榜單中除主動式ETF表現亮眼外，009802與00905兩檔具Smart

Beta成分的指數型ETF也同步進榜。進一步觀察成分配置，009802並未納入台積電，漲勢主要反映其他權值股與成分股輪動；00905則將台積電權重維持在約30%左右，能參與本波由半導體與AI族群領軍的主流行情，同時透過多因子選股機制分散至其他具動能、品質或市值特色的標的，有助降低單一個股集中風險。

展望後市，台股在先前創下42,408點前高後一度回測月線，所幸在4萬點大關獲得支撐；如今在外資回補、融資追價力道轉強，以及蘇姿丰與黃仁勳相繼來台帶動新一波AI題材發酵下，指數走勢明顯優於市場預期。法人認為，電子指數開高走高並續創新高，缺口未補下仍屬強勢格局，本波行情有機會進一步挑戰45,000至46,000點。不過指數急漲後震盪恐加劇，投資人仍宜留意追高風險，並可透過具Smart

Beta機制與分散配置特色的ETF，以紀律化方式參與台股多頭行情。

30元以下台股市值型ETF漲幅前五強

股票代號股票名稱收盤價
(元)		昨日
漲幅
(%)		本月
漲幅
(%)		今年
以來
漲幅
(%)		近一
年漲
幅(%)
009802富邦旗艦5019.647.1526.8774.42108.49
00994A主動第一金台股優18.575.2712.55
00400A主動國泰動能高息14.574.8214.36
00982A主動群益台灣強棒23.724.7713.7662.35136.02
00905FT臺灣Smart26.554.5316.8152.59104.07

資料來源：CMoney　資料日期：2026.05.25

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009802富邦旗艦50 00905FT臺灣Smart 0050元大台灣50 00400A國泰台股動能高息 00982A主動群益台灣強棒 ETF 00994A主動第一金台股優

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