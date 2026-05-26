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009823、009824 6月8日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
(左至右) 群益標普500ETF(009823)經理人謝明志、群益投信投資處長張菁惠、群益投信總經理陳明輝、群益投信董事長賴政昇、群益投信資深執行副總林慧玟、群益美國科技巨頭ETF(009824) 經理人李晉含（群益金鼎投信/提供）
(左至右) 群益標普500ETF(009823)經理人謝明志、群益投信投資處長張菁惠、群益投信總經理陳明輝、群益投信董事長賴政昇、群益投信資深執行副總林慧玟、群益美國科技巨頭ETF(009824) 經理人李晉含（群益金鼎投信/提供）

2026年來全球股市交投熱絡，台灣投資人最熟悉的除了台股外，就是美股，由於美股是全球最重要的國際股市，所以更是投資人跨足海外股市時不可或缺的一環。

即將在6月8日展開募集群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF（009824）兩檔美股ETF，讓投資人可以廣納美股全產業題材，擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，一次布局美國經濟主戰場，同時兼顧防禦力與爆發力，也讓投資人能同時投資市值型與主題型美股ETF，一次掌握美股雙頭甜的投資契機。

ETF理財達人表示，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。據了解，009823、009824雖然都是美股ETF，不過，卻各有千秋，市值型的009823主要追蹤標普500指數，涵蓋近九成的美股總市值；而主題型的009824追蹤的是Solactive美國科技巨頭指數，成分股除目前的七巨頭外，更是網羅有可能成為下一個領頭美股科技新趨勢的未來巨頭。此外，009823、009824這兩檔發行價均為10元，都是季配息，在基金成立日起滿45日(含)後，009823預計每年2、5、8、11月除息；009824預計每年3、6、9、12月除息，讓投資人可以全天候享有息利雙收的契機。

群益投信美股ETF研究團隊表示，統計近十年美股四大指數包括S&P 500指數、費城半導體指數、Nasdaq指數、道瓊指數，下半年平均都有不錯表現，平均漲幅都約一成以上，勝率也逾八成，反觀目前美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續，加上今年美國還將迎來期中選舉，以及美股眾多題材輪動，投資人不妨善用美股ETF來掌握行情。

009823經理人謝明志表示，標普500指數涵蓋11個對美國經濟有重大影響的產業，11大產業中各有耳熟能詳的優質龍頭企業，從食衣住行到育樂需求，貫穿人們日常生活的各個面向。標普500指數的市場地位有如美股的投資明燈，不僅歷史趨勢長期向上，同時也是法人機構預測美股動向的首選指標，指數涵蓋美股市值近九成，因此布局標普500指數等同於買進全市場。美股健康的產業輪動持續開創牛市格局，現階段布局將有望掌握美股成長產業的長線增長紅利。

009824李晉含表示，身為AI景氣溫度計的輝達於美東時間5月20日盤後公布2027財年第1季財報，繳出超乎市場預期的成績單，統計2023 AI元年以來，當輝達公布財報優於預期，皆有利於美股後市表現，且美股科技巨頭的表現明顯優於Nasdaq指數。

再從估值的角度來看，雖然近期美債殖利率竄升影響成長類型的科技股表現，不過，自2023年以來，十年期美債曾歷經殖利率大幅上揚的四大波段，聚焦美國科技股的Nasdaq-100指數成份企業的EPS預估值屢遭市場上調，在獲利動能可望持續挹注的情況下，指數因此走勢持堅向上，對照現階段，今、明兩年美股企業EPS預估值仍在上調趨勢，由此推斷美股科技巨頭未來表現依舊可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 ETF 美股

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