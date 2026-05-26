勸全押0050關APP！台股第一次四萬大家都沒經驗：新聞四貸同堂都出來了

台股衝上4萬點後，市場多頭氣氛持續升溫，也讓不少新進投資人開始焦慮。一名27歲外商碼農表示，自己去年才認真進台股、美股，錯過台股一路噴到4萬的行情，雖然這波AI有跟上，但也擔心位階太高，想問「台股四萬前的老玩家」有什麼建議。

原PO表示，自己只知道疫情期間航運股曾造就「航海王」行情，讓不少人因此大賺甚至退休。如今AI行情接棒，自己雖然有參與，但隨著台股站上4萬點後，心中也開始浮現疑問：主力是否可能隨時出貨？

他因此發文請益，希望聽聽更早進場、經歷過不同市場階段的老玩家看法。不過不少網友也直言，台股第一次來到4萬點以上，其實「老玩家」也未必真的有經驗可循。

不少網友仍偏多看待，認為年輕投資人時間夠長，重點是持續留在市場裡，有人說「買進去 30年後你再來看」、「買老玩家都持有的中鋼」、「歐印0050」、「無腦多 4萬的台股你會懷念」、「買了 關app等選完在看」。

但也有不少人提醒，現在市場氣氛已經很熱，不能只看到上漲，有人說「居高思危 每天過年嗎」、「別空手 也別滿倉」、「會怕就賣，心安無價」、「賺到質押都想開始獲利了結還錢了你才想進來」、「你晚了，新聞四貸同堂都出來了。槓桿要準備降低了」。

另有網友用半開玩笑語氣提醒風險，「大家都沒經驗，第一次四萬，你想怎樣」、「第一次漲到4w4 我也有點緊張呢」、「槓桿太多 去年4月重演一次會很精彩」、「看到玩這個字 就知道新韭菜要進場讓人割了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。