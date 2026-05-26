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台股ETF 五強 換股秀來了…牽動逾4兆資金

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
被動式台股ETF進入密集換股潮。ETF示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
被動式台股ETF進入密集換股潮。ETF示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

被動式台股ETF進入密集換股潮，元大台灣50（0050）等前五大ETF追蹤指數將於兩周內陸續進行定期審核，牽動逾4兆元盤面資金流向，當中將由國泰永續高股息（00878）打頭陣。

法人推估，此次成分股可能是「五增四刪」，增加的個股可能包含長榮、長榮航、華南金、統一超和台新新光金。

據統計，目前ETF規模前五大分別依序為元大台灣50、元大高股息（0056）、國泰永續高股息、群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（006208），合計規模高達4.03兆元。

其中，追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數的國泰永續高股息，今年第一次換股將在5月底完成生效，目前已經進入調整階段。

國泰永續高股息向來是先動再公布，法人評估此次調整有望呈現「五增四刪」，調整後總持股檔數將維持在30檔，長榮、長榮航、華南金、統一超和台新新光金已出現在持股清單中，可能是新入列個股，總檔數暫攀升至34檔；而刪除股也是呼之欲出，分別為遠東新、仁寶及可成，刪除主因在於被剔除母指數-MSCI臺灣指數。實際換股仍有待國泰投信公告為準。

至於同樣追蹤台灣50指數的元大台灣50和富邦台50也已進入計算基準日，實際新增及刪除將在6月5日公告。

綜合市值、流通率等來看，推估第2季調整有機會換四檔，創意、南電、臻鼎-KY和貿聯-KY因市值進入前40大，有機會被選入成分股；至於康霈*、和泰車以及台塑則有高機率會被刪除，因市值排名降至前60大之外。

群益台灣精選高息調整將在6月2日公告、元大高股息則在6月5日公告，其中，元大高股息半年度調整有數目限制，以納入及刪除各五檔為上限。

台股漲不停，熱門台股ETF規模隨著淨值增長、買盤持續追捧而持續成長。元大台灣50和國泰臺灣加權正2執行分拆不滿周年，市價受惠台股AI大行情，不約而同在昨日突破百元並且同收100.8元；前者一拆四，停止買賣前收盤價188.65元，去年6月18日恢復買賣參考價47.16元，以恢復買賣參考價計算漲幅達113.7%；後者一拆七，停止買賣前收盤價170.15元，去年6月11日恢復買賣參考價24.3元，漲幅更高達314.81%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050 高股息 元大

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