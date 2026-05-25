股票型 ETF 連八周補血 美國市場200億美元淨流入

過去一周，整體股票型ETF再獲資金淨流入184.4億美元，為連續第八周淨流入，主要為美國市場獲201.6億美元淨流入。但非美市場則面臨全面淨流出，日本、中國大陸與亞洲市場分別遭82.1億、82.0億與129.3億美元的淨流出。

美伊和平協議傳正面進展，財報季與經濟數據仍提供市場信心，美股S&P500指數也連八周上漲。

富蘭克林證券投顧指出，全球股市持續走揚，主要市場仍認為美伊達成協議機率高於破局，但相關利多大致反映在價格，衝突對全球經濟造成的通膨影響，未來恐持續發酵，加上美債殖利率維持高檔，反映市場正重新評估高利率長期化風險。

美企財報強勁增長態勢延續，2026年首季企業獲利預估持續上修來到29%帶動下，宏觀環境有利風險性資產延續多頭格局，核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券可側重美國非投資級債及新興市場當地貨幣券型基金。

股票看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，建議已進場者可持續參與，無須預設高檔以免錯失長線機會，空手者採回檔分批布局，依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含指出，輝達、AMD近期釋出樂觀展望及評論，為屢受AI泡沫疑慮干擾的美股注入一劑強心針，美股AI族群的強勁成長動能有望延續。即使利率風險造成波動，但對美股仍維持偏多看法。AI熱潮延續下，持續看好AI基建及高階半導體類股。惟近期盤勢波動加大，可採選股不選市策略，以基本面、獲利表現為核心考量，也可透過美股相關ETF來參與美股科技成長行情。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢仍不明朗，但IT投資仍具有韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考慮的領域，也觀察到，隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持了整個AI生態系的成長，值得留意的是，由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準，故推斷當前的AI投資趨勢可持續。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。