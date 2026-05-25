台股 ETF 績效紅不讓 00685L、00675L等五檔今年來含息報酬率都逾100%

台股多頭氣盛，昨（25）日飛越43K，推升台股ETF績效表現。統計88檔台股ETF，共有68檔昨天也跟進大盤寫下收盤新高價。統計今年以來，包括群益臺灣加權正2（00685L）、富邦臺灣加權正2（00675L）、野村臺灣新科技50、富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造等五檔ETF，含息報酬都逾100%。

群益臺灣加權正2 ETF經理人洪祥益表示，台股大盤在多頭趨勢，正2 ETF的長期累積報酬率往往會大於原型指數的兩倍。

在AI硬體需求爆發的投資趨勢下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型ETF以外，也可選擇投資正2 ETF。

據了解，群益臺灣加權正2已於5月15日舉行受益人會議，分割決議案順利通過，00685L將有機會1拆分為24。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，台股表現強勢，頻創歷史新高，市場投資氣氛持續熱絡。

後續來看，受惠於AI帶動產業結構性成長，近期台灣外銷訂單和GDP皆有上修，企業獲利成長率也可望在今年繳出雙位數佳績，因此在基本面具備支撐下，對於台股後市表現仍正向看待。

台廠AI供應鏈訂單能見度已延伸至2027年，顯示AI商機成長趨勢不減，投資首要焦點仍應放在AI相關科技產業及其供應鏈。

野村臺灣新科技50 ETF經理人林怡君分析，台股本波上漲主要由基本面驅動，資金集中於AI與電子族群，類股輪動維持良性，結構相對健康。

從供給面來看，四大科技巨頭持續擴大資本支出，2026年整體投資規模再創新高，重點聚焦資料中心建設、AI伺服器與高效能運算設備，為台灣半導體與電子供應鏈提供長期訂單能見度。同時，為降低成本並提升運算效率，自研晶片已成為雲端服務商重要戰略，進一步帶動ASIC設計服務與先進製程需求成長。

林怡君認為，受惠於AI長線趨勢，台灣科技產業在全球供應鏈中扮演著關鍵角色，從晶圓代工、IC設計、ASIC服務到伺服器與網通設備，都具備高度競爭優勢。

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