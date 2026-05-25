群益兩檔商品 下月開募

美股企業創新能力及獲利強勁，成為投資人跨足海外股市時不可或缺的一環。群益投信趁勝搶進市場，將在6月8日開募群益標普500（009823）、群益美國科技巨頭（009824）兩檔美股ETF，讓投資人能夠同時投資市值型與主題型美股ETF。

群益投信指出，群益標普500為市值型ETF，主要追蹤標普500指數，涵蓋近九成的美股總市值；群益美國科技巨頭為主題型ETF，追蹤Solactive美國科技巨頭指數，成分股約50檔，除了目前的七巨頭外，還網羅有可能成為美股科技新趨勢的未來巨頭。

群益標普500、群益美國科技巨頭發行價都是10元，都是季配息，前者預計每年2、5、8、11月除息，後者預計3、6、9、12月除息。群益投信指出，產品設計成季配息，讓投資人可以全天候享有息利雙收的契機，也可以抱得更久。

群益投信美股ETF研究團隊表示，統計近十年來，美股四大指數（S&P 500指數、費城半導體指數、那斯達克指數及道瓊指數）下半年平均漲幅一成以上，勝率逾八成。目前美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利穩健，美股眾多題材輪動，且今年美國還將迎來期中選舉，有利美股後市。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。